Messina in festa, musica a S. Maria Alemanna e a San Michele

Il Quartetto Blend rende omaggio ai Queen. La banda dretta da Matteo Frisenna alle canzoni natalizie

MESSINA – Stasera lo spettacolo con omaggio a Pino Daniele e la presenza di Tony Esposito al Palacultura. E, all’interno del programma di manifestazioni natalizie, promosso dal Comune di Messina con l’assessore Massimo Finocchiaro, Art Revolution, in collaborazione con Global Social Inclusive Asd, presenta il Quartetto Blend in Bohemian Rhapsody – Tributo ai Queen. La manifestazione è in cartellone sabato 4 gennaio, alle 18 a di S .Maria Alemanna, nel segno di Freddie Mercury e della sua storica band. Il concerto, grazie alla collaborazione tra Art Revolution e Global Social Inclusive, mira a sensibilizzare sul tema della cecità. E per questo il pubblico potrà seguire l’esibizione bendato e sperimentare un nuovo modo di “ascoltare”. L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti.

Alla chiesa di San Michele, invece, sempre sabato 4 gennaio, alle 18, è previsto il concertto della banda musicale di Salice, diretta dal maestro Frisenna. Sempre ingresso gratuito.

Si legge nella presentazione dell’evento a Santa Maria Alemanna: “Il Quartetto Blend, già conosciuto a livello nazionale, con riscontri positivi di critica e pubblico, anche per i concerti Candlelight realizzati nel catanese, reinterpreterà le melodie rock della band guidata da Freddy Mercury attraverso le sonorità degli strumenti ad arco enfatizzando emozioni e sensazioni. Il quartetto – Marco Giuffrida, primo violino, Antonio Ambra, secondo violino, Alexandra Butnaru, viola, e Mario Licciardello violoncello, professori d’orchestra presso i Teatri di Catania e Messina – eseguirà, una selezione dei brani più conosciuti dei Queen, riarrangiandoli, spaziando da classici immortali come “Bohemian Rhapsody”, “Don’t Stop Me Now”, “Somebody to Love” e “We Will Rock You”.



