Arti visive contemporanee, “Flags (siamo semi)” di Guarnera alla Tenuta Rasocolmo

Dal 6 luglio sesta stagione d'allestimenti a cura della critica Mariateresa Zagone, con il patrocinio del Comune di Messina

MESSINA – Domenica 6 luglio, alle 19, presso Tenuta Rasocolmo, prenderà il via la sesta stagione che questa realtà dedica alle arti visive contemporanee. In primo piano l’inaugurazione dell’installazione multipla “Flags (siamo semi)” dell’artista messinese Roberta Guarnera. Il tutto a cura della critica Mariateresa Zagone, con il patrocinio del Comune di Messina.

Mette in evidenza la critica: “Un’installazione necessaria, questa di Guarnera, ancor più in un tempo in cui l’orrore viene proposto come normalità. Con Flags (siamo semi), infatti, arte e ricerca si incontrano su uno dei temi più urgenti del contemporaneo piegando le opere e il linguaggio ad ascoltare l’oggi.

L’opera multipla – tre cianotipie e tre fotografie – è immaginata come un insieme di bandiere che assecondano il vento, visibili anche a distanza, che raccontano, senza narrazione, di persone in movimento, di confini geografici che si ridefiniscono e che si annullano offrendo nuove prospettive e relazioni in un parallelismo con le piante ed i semi”.

“La fotografa messinese tocca così le corde di un lirismo intenso pronto ad interrogarci, che esula dalla descrittività e che apre possibilità, amplia l’accesso alle svariate forme del sensibile e permette un dialogo innovativo nella dinamica forma/contenuto”.

“L’opera unisce in un concept potente l’idea della migrazione come fondamento di ogni specie per la sopravvivenza alla necessità di riannodare i fili che legano l’uomo alla natura come fonte di nutrimento”.

L’installazione è temporanea e sarà visitabile tutti i giorni dalle ore 17,00 alle ore 21,00 fino a sabato 6 settembre, con una comunicazione telefonica al 393 3343760.

Spetta a Guarnera inaugurare il ciclo di appuntamenti messinesi con l’arte contemporanea che, nei prossimi mesi estivi, coinvolgerà altri artisti siciliani.