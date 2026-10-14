Dal Benin alla Sicilia col sogno del calcio. Chi era Cristian Alabi, morto a 22 anni dopo un incidente

In Italia per giocare a calcio, poi l'infortunio ma la famiglia sportiva non lo abbandona. E dopo la tragedia racconta la sua storia

Sant’Agata Militello – Era arrivato in Italia 3 anni fa dal Benin. Dove però la sua famiglia non c’era più. Era arrivato cercando il riscatto nel calcio, sognava di costruire il suo futuro, il suo riscatto da un passato difficile, grazie allo sport. E l’Asd Rosmarino Calcio gli aveva dato una opportunità. Ma un infortunio lo avevano costretto ad abbandonare quel sogno. Ma per l’ennesima volta Cristian Alabi non si era arresto, e stava costruendosi un nuovo futuro. Un sogno sul quale ha chiuso gli occhi per sempre tropo presto, a soli 22 anni.

L’incidente due giorni fa e ieri la tragedia

A raccontare la sua storia è proprio quella famiglia che aveva trovato nello sport e che, quando ha scoperto che Cristian una famiglia non ce l’aveva più, ad aspettarlo nel Benin, ha scelto di non abbandonarlo e ha continuato a prendersene cura. Così l’Fc Tirrenica, squadra nata dopo la fusione del Rosmarino Calcio, lo ricorda in un lungo post in cui annuncia la scomparsa del giovane, spirato al Policlinico di Messina ieri, dopo l’incidente in moto dello scorso fine settimana avvenuto a Sant’Agata Militello.

Chi era Cristian Alabi, vittima dell’incidente

Dietro il suo nome c’è una storia che forse non tutti conoscono. Una storia fatta di difficoltà, sofferenza, solidarietà e speranza. Una storia che merita di essere raccontata. Christian arrivò in Sicilia nel 2023 grazie all’interessamento dei dirigenti dell’ASD Rosmarino Calcio attraverso il suo procuratore .Era un giovane ragazzo con un sogno semplice, ma grande: giocare a calcio e costruirsi un futuro migliore. Proveniva dal Benin ,uno degli stati più poveri al mondo. Durante la stagione, però, un grave infortunio lo costrinse lontano dal terreno di gioco. I lunghi tempi di recupero gli impedirono di tornare in campo. A quel punto, non potendo più proseguire il suo percorso calcistico, cercammo di contattare il suo procuratore per organizzare il rientro di Christian a casa ma, nonostante le ripetute telefonate, non ricevemmo più alcuna risposta.

Dal Benin all’Italia col sogno del calcio

Fu proprio in quel periodo che venimmo a conoscenza di una realtà ancora più dolorosa: Christian non aveva più una famiglia a cui tornare. I suoi genitori erano morti durante un conflitto nel suo Paese d’origine. Ci trovammo davanti non più soltanto a un calciatore infortunato, ma a un ragazzo solo, lontano dalla propria terra, senza punti di riferimento e con un futuro tutto da ricostruire. Così ci impegnammo per trovare una soluzione, fino a quando una famiglia del territorio decise di aprirgli le porte della propria casa e, soprattutto, del proprio cuore. Lo accolsero come un figlio.

Un futuro da ripensare, di nuovo

Da quel momento, per Christian, iniziò una seconda vita. Trovò l’affetto di una famiglia, un lavoro, una quotidianità, una stabilità. Finalmente aveva trovato un posto da poter chiamare casa e la possibilità di guardare al domani con speranza. Quel ragazzo arrivato in Sicilia con uno zainetto ed un paio di scarpe ,per inseguire un pallone aveva trovato qualcosa di molto più importante: una famiglia, una casa e un futuro. Oggi, purtroppo, quel futuro è stato spezzato in maniera improvvisa e terribile. Fa male pensare a tutto ciò che Christian aveva attraversato, alle difficoltà che era riuscito a superare e alla vita che, con tanta fatica, era riuscito finalmente a costruirsi.

Quando dietro una maglia c’è una storia che vale più di un trofeo

Questa storia ci ricorda che il calcio non è fatto soltanto di risultati, classifiche, vittorie e sconfitte. A volte, dietro una maglia, si nascondono storie umane che valgono molto più di qualsiasi trofeo. Christian, eri arrivato da lontano cercando un’opportunità. Qui avevi trovato una famiglia. Qui avevi ricominciato a vivere. Avresti meritato molti altri anni per goderti tutto ciò che avevi conquistato. Un pensiero particolare va alla famiglia che ti ha accolto e amato come un figlio, dimostrando con i fatti il significato più autentico della parola umanità.

La partita più importante l’aveva già vinta

Negli anni successivi ci capitava spesso di incrociare Christian per le strade di Sant’Agata di Militello. Lo vedevamo sempre con il sorriso sulle labbra, quel sorriso spontaneo di chi, dopo aver conosciuto tante difficoltà, aveva finalmente trovato la propria serenità. Era il sorriso di un ragazzo felice, che aveva trovato il suo posto nel mondo, una famiglia che gli voleva bene, un lavoro e una vita da costruire. E ogni volta che lo incontravamo, vederlo così era per noi motivo di grande soddisfazione. Perché, al di là del calcio, sapevamo di aver contribuito, anche solo in parte, a regalargli una nuova possibilità. Oggi, ripensando a quel sorriso, fa ancora più male sapere che quella felicità, conquistata dopo tante sofferenze, sia stata spezzata così tragicamente. Riposa in pace, Christian. La tua partita più importante non l’avevi giocata su un campo di calcio, ma nella vita. E meritavi di vincerla fino in fondo.

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