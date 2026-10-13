Tragedia a Sant’Agata Militello, 22enne muore dopo incidente stradale

Cristian Alabi non ce l'ha fatta, si è spento al Policlinico di Messina. L'incidente lo scorso fine settimana nel centro nebroideo

Non ce l’ha fatta Cristian Alabi, il 22enne di Sant’Agata Militello coinvolto nell’incidente stradale avvenuto lo scorso fine settimana nel centro costiero nebroideo. Le gravi ferite non gli hanno lasciato scampo e il suo decesso è stato dichiarato nel pomeriggio di oggi.

L’incidente in scooter, la dinamica

L’incidente è avvenuto lo scorso fine settimana a Sant’Agata dove, per cause ancora da chiarire, Cristian ha perso il controllo dello scooter di grossa cilindrata che guidava, finendo a terra. La rovinosa caduta ha provocato un profondo trauma cerebrale e ferite in altre parti del corpo. Le sue condizioni sono apparse subito gravi ed è stato ricoverato all’ospedale universitario messinese in Terapia Intensiva. Saranno ora i Carabinieri della Compagnia di Sant’Agata a ricostruire l’accaduto.

Dal Benin alla Sicilia per progettare un futuro nuovo

Cristian giocava a calcio con l’Asd Rosmarino. Era stata proprio la squadra, nel 2023, ad aiutarlo ad arrivare in Sicilia dal Benin, dove era rimasto solo al mondo. Nel comprensorio nebroideo era stato accolto ed aveva trovato nei dirigenti sportivi una nuova famiglia, che ha scelto di prendersi cura di lui anche dopo che un infortunio ha stoppato la sua carriera calcistica.

Una storia di riscatto e solidarietà che meritava un finale diverso

“La tua partita più importante non l’avevi giocata su un campo di calcio, ma nella vita. E meritavi di vincerla fino in fondo”, è il saluto della FC Tirrenica, società nella quale si è recentemente fusa l’Asd Rosmarino, ha voluto ricordarlo. Tante altre società sportive hanno espresso il proprio cordoglio per la scomparsa di Cristian e la sua morte ha destato profonda commozione nel comprensorio santagatese. Diversi i messaggi di dolore di chi lo ha conosciuto e che avevano sperato per lui un finale diverso, che meritava.

Foto di Calogero Germanà dalla pagina Facebook ufficiale di Fc Tirrenia