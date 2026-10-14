Masterchef Messina, il cibo come riscatto: venti giovani a lezione di sostenibilità e comunità

Si chiude l'iniziativa del Corpo Europeo di Solidarietà che ha trasformato la cucina in un laboratorio di inclusione sociale e cittadinanza attiva

Dodici mesi di attività tra cucina, inclusione sociale e sostenibilità ambientale: un percorso che ha coinvolto 20 giovani del territorio, trasformando il cibo in uno strumento di partecipazione e crescita personale.

Si è recentemente concluso a Messina “Masterchef Messina – Salute, Socialità e Sostenibilità”, un progetto realizzato dall’associazione giovanile The Rising Stars nell’ambito del Corpo Europeo di Solidarietà, attraverso il programma ESC30 – Progetti di solidarietà, con l’obiettivo di promuovere l’inclusione sociale, il benessere e la consapevolezza ambientale tra i giovani del territorio.

Dalla cucina ai legami comunitari

L’iniziativa, sviluppata nell’arco di dodici mesi, ha coinvolto 20 giovani tra i 18 e i 25 anni, offrendo loro un’opportunità concreta di socializzazione, apprendimento e partecipazione attiva alla vita della comunità. Al centro del progetto, la cucina è diventata molto più di un’attività quotidiana: uno spazio di incontro, collaborazione e confronto, capace di abbattere le barriere sociali e favorire la nascita di nuove relazioni.

Ispirandosi al celebre format televisivo MasterChef, i partecipanti si sono cimentati in sfide culinarie, attività di gruppo ed esperienze pratiche dedicate alla preparazione di piatti sani e sostenibili. Particolare attenzione è stata riservata alla valorizzazione dei prodotti locali e a chilometro zero, alla riduzione degli sprechi alimentari e alla diffusione di abitudini alimentari più consapevoli.

Sostenibilità, lavoro di squadra e cittadinanza europea

Un elemento fondamentale del percorso è stato rappresentato dall’educazione alla sostenibilità ambientale, affrontata attraverso esperienze concrete che hanno permesso ai giovani di riflettere sull’impatto delle proprie scelte quotidiane, dal consumo responsabile alla gestione delle risorse alimentari.

Accanto agli aspetti educativi, il progetto ha attribuito grande importanza alla dimensione sociale e relazionale. Le attività collaborative e le competizioni amichevoli hanno favorito il lavoro di squadra, la comunicazione, la creatività e la capacità di affrontare insieme nuove sfide, contribuendo a contrastare l’isolamento sociale e a rafforzare il senso di appartenenza alla comunità.

L’esperienza ha inoltre rappresentato un’occasione per avvicinare i giovani alle opportunità offerte dall’Unione europea, dimostrando come anche un’attività semplice e universale come cucinare possa trasformarsi in uno strumento di educazione non formale, cittadinanza attiva e solidarietà.

L’eredità del percorso sul territorio

Con la conclusione di Masterchef Messina, si chiude un percorso che ha unito alimentazione, sostenibilità e inclusione, lasciando ai partecipanti nuove competenze, relazioni ed una maggiore consapevolezza del proprio ruolo all’interno della società.

Il progetto testimonia il valore delle iniziative sostenute dal Corpo Europeo di Solidarietà, capaci di partire dai bisogni concreti delle comunità locali e trasformare le idee dei giovani in esperienze di partecipazione e crescita collettiva.