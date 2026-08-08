Ordine degli ingegneri di Messina, Maccora eletta presidente: ecco il nuovo Consiglio

Tutti i nomi e le cariche

MESSINA – Nella giornata di ieri, venerdì 7 agosto, si è insediato il nuovo Consiglio dell’Ordine degli ingegneri della Provincia di Messina, composto dai quindici consiglieri eletti a seguito delle recenti consultazioni elettorali. Nella stessa seduta sono state elette le principale cariche, con Marilena Maccora eletta presidente. Monica Loteta, invece, assume l’incarico di segretaria, mentre Giuliana Nocera quello di tesoriera. Nella prossima seduta saranno votati i vicepresidenti.

Il nuovo Consiglio dell’Ordine degli ingegneri

Il nuovo Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri è composto da Marilena Maccora, Monica Loteta, Giuliana Nocera, Domenico Crinò, Nicoletta Brillante, Domenico Mangano, Carmen Callea, Alessandro Visalli, Cosimo Sanfilippo, Claudio Mostaccio, Nunzio Santoro, Barbara Milio, Francesca Franza, Maria Scalisi, Gabriel Valentino Versaci.

In apertura di seduta, il Consiglio ha espresso “unanime e sentito ringraziamento all’ingegnere Giovanni Rolando per l’alto senso istituzionale dimostrato nella qualità di commissario straordinario. Il suo operato ha garantito la continuità amministrativa dell’ente nella fase di transizione, conducendo il percorso elettorale in un clima di trasparenza, correttezza e partecipazione”.