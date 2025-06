Dal motorino al monopattino, il Policlinico diventa nuovamente stazione di ricarica

La segnalazione di un nostro lettore che ha fotografato l'episodio accaduto oggi

MESSINA – Nemmeno una settimana fa il caso del motorino messo sotto carica nella sala del Pronto Soccorso. Oggi una nuova segnalazione di inciviltà arriva sempre dal Policlinico di Messina. Un nostro lettore ci ha infatti inviato una foto in cui si vede un monopattino elettrico messo in carica all’interno di una sala d’attesa, proprio davanti ad alcune sedute. Questo il messaggio: “Buongiorno da comune cittadino mi sento di segnalare e di inviare foto dopo lo scalpore dello scooter elettrico in carica al pronto soccorso policlinico Messina. Adesso ci troviamo al pad. E accanto al pronto soccorso. Attualmente il monopattino si trova lì. Il lupo perde il pelo ma non il vizio”, conclude il lettore.

Dal Policlinico confermano quanto già espresso in occasione dell’episodio accaduto solo sei giorni fa, quando i vertici dell’azienda ospedaliera universitaria avevano stigmatizzato “gesti che non solo denotano la totale mancanza di cura per un bene pubblico, ma sono irrispettosi nei confronti delle persone e di tutti i nostri operatori e utenti che accedono in ospedale per un bisogno di salute”.