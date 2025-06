Dal Settecolli romano due medaglie per il messinese Davide Marchello

Al Foro Italico l'ex Ulysse conquista due bronzi e sarà in gara anche nell'ultima giornata, termina invece l'esperienza di Emma Arcudi dell'UniMe

ROMA – Si concluderà oggi il Settecolli, l’appuntamento di nuoto internazionale romano sta vedendo sfilare alla piscina del Foro Italico tanti campioni da tutto il mondo. Tra loro anche il messinese Davide Marchello, classe 2001 ex Ulysse, che è stato convocato da Cesare Butini nella Nazionale per l’occasione. Il peloritano si è disimpegnato molto bene nelle due prove che lo hanno visto nella giornata di giovedì qualificarsi alla finale A dei 400 stile libero, dove al pomeriggio ha messo al collo il bronzo in 3’48″11. Mentre nella giornata di venerdì, ieri, ha nuotato la prima serie degli 800 stile libero, anche quella chiusa con il gradino più basso del podio col tempo di 7’53″50 replicando quasi al decimo il proprio tempo di iscrizione.

Nell’ultima giornata di gare, quest’oggi sabato 28 giugno, Marchello è iscritto sia nei 200 stile libero, batterie al mattino per entrare nei migliori sedici, che nei 1500 stile libero dove grazie al tempo di iscrizioni dovrà nuotare la prima serie al pomeriggio. A tenere alti i colori siciliani e peloritani anche Emma Arcudi, l’atleta reggina classe 2009 era l’unica tesserata di una società messinese, la Ssd UniMe, che si era qualificata all’appuntamento. Per lei i 50 farfalla nella prima giornata, tempo realizzato di 27″79 non troppo distante dal personale stagionale, e nella giornata di ieri ultima gara con i 100 farfalla dove ha fatto segnare 1’02″07, migliorando il personale stagionale.

Immagine in evidenza di Andrea Staccioli/DBM per Federnuoto.it