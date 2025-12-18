 Castel di Lucio rinuncia alle luminarie natalizie e invia 4mila euro a Gaza

Castel di Lucio rinuncia alle luminarie natalizie e invia 4mila euro a Gaza

Redazione

Castel di Lucio rinuncia alle luminarie natalizie e invia 4mila euro a Gaza

giovedì 18 Dicembre 2025 - 12:00

La scelta dell'amministrazione comunale

L’Amministrazione Comunale di Castel di Lucio ha deciso di rinunciare alle luminarie e ad alcuni eventi per inviare a Gaza la relativa somma di 4.000 euro.

“Per noi non è stato un grande sacrificio rinunciare a qualche iniziativa culturale, a qualche luce o a un ricco albero di Natale – dice l’amministrazione comunale – Castel di Lucio ha scelto di accendere una luce a Gaza, lì dove il fumo delle bombe e il sangue oscurano il presente e il futuro di un intero popolo”.

