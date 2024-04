Dalla canna fumaria alla felicità: la storia di Grisù, il gattino salvato da Laura e dai Vigili del fuoco

Da intrappolato a coccolato, la favola raccontata dalla scrittrice di Savoca che ha chiamato i soccorsi. E alla fine lo ha adottato

SAVOCA – “Non esiste il momento giusto per fare la cosa migliore, esiste l’attimo di agire.” È con questa frase che la scrittrice Laura Toscano apre il racconto di una storia vera a lieto fine che ha avuto luogo presso la casa vacanze “Villa Laura” nel Borgo di Savoca. Una giornata come tante, il sole che riscalda i turisti e il vento che ricorda di essere Aprile, ha fatto da cornice al pomeriggio del proprietario Giuseppe Toscano. La tranquillità che regna a “Villa Laura” è stata improvvisamente interrotta da un miagolio acuto. Un richiamo d’aiuto che ha subito destato l’attenzione del proprietario. Un miagolio che si alternava al silenzio, diventando sempre più insistente.

In un primo momento, Giuseppe ha pensato ad un gattino che si aggirava con la mamma o che invocava la sua attenzione. Tuttavia, non volendo lasciare nulla al caso, ha avvisato la sorella Laura del miagolio insistente. Raggiunta la casa vacanze, Laura ha subito compreso la gravità della situazione: il miagolio proveniva da una canna fumaria, all’interno della quale il felino era rimasto intrappolato. Senza esitare, Laura ha contattato i Vigili del Fuoco del distaccamento di Antillo, che sono intervenuti tempestivamente sotto la guida del Capo Squadra Alberto Trischitta. I Vigili del Fuoco hanno subito mostrato grande premura e determinazione nel portare in salvo il gattino in difficoltà.

L’operazione di salvataggio ha richiesto tempo e attenzione: era necessario capire come agire al meglio per recuperare il gattino in modo sicuro. La collaborazione tra i Vigili del fuoco, i proprietari della casa e i presenti è stata fondamentale per il successo dell’intervento. Come scrive Laura Toscano, “aiutare un animale in difficoltà non può far altro che nutrire l’anima”. E il salvataggio di Grisù, questo il nome dato al gattino, è un esempio tangibile di come un piccolo gesto di altruismo possa fare la differenza. “Non basterà un semplice grazie, né un breve articolo per valorizzare il mestiere del Vigile del fuoco”, conclude Laura. Grisù è stato adottato dagli stessi soccorritori.