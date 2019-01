Scuole non a norma, su 99 edifici comunali verifiche completate solo su 15

Qual è ad oggi la situazione dell’edilizia scolastica in città? Impossibile dimenticare quanto accaduto in estate, quando quasi tutte le scuole messinesi non riuscirono ad iniziare l’anno scolastico in tempo perché il sindaco De Luca aveva ordinato che in assenza delle certificazioni sulla vulnerabilità sismica e di quella antincendio gli istituti non avrebbero potuto riaprire. Poi arrivò il Milleproroghe del governo che ha concesso solo tempo in più per procedere con gli eventuali lavori e le certificazioni. Ma oggi a che punto sono il Comune e le scuole di sua competenza? Se n’è discusso durante la Commissione “Scuole e Cultura”, presieduta dal consigliere Piero La Tona. In aula ad ascoltare e rispondere ai consiglieri il vicesindaco Salvatore Mondello, l’assessore alla Cultura Trimarchi e il Dirigente De Francesco.

La commissione ha chiesto all’Amministrazione un resoconto sugli interventi effettuati e su quelli programmati. Dal dibattito è emerso che su 99 edifici scolastici di proprietà comunale, in 15 le verifiche previste sono state già effettuate con esito positivo, in 20 le stesse sono in corso di esecuzione, per 28 sono in corso le procedure d’appalto che dovrebbero essere avviate entro il mese di marzo, per 36 le verifiche sono ancora solo programmate. Per tutti gli edifici, secondo le dichiarazioni del vice Sindaco, le verifiche di vulnerabilità sismica dovrebbero essere completate entro la fine di quest’anno scolastico. Per gli adeguamenti antincendio i tempi saranno più lunghi, alcuni sono stati già effettuati, per altri sono stati richiesti i finanziamenti, ma i tempi previsti per il completamento di tutti gli interventi si aggirano intorno ai tre anni; nelle more gli edifici rimarranno utilizzabili grazie alle misure compensative previste dal Decreto del Ministero dell’Interno e messe in atto dalle singole istituzioni scolastiche.

LEZIONI AL FREDDO

Nel corso dell’incontro è stato affrontato anche l’argomento “riscaldamenti” e l’Amministrazione ha assicurato che alcune situazioni critiche sono state risolte e per le altre ha garantito il massimo impegno per risolverle. Su richiesta del Presidente l’Amministrazione ha assicurato, inoltre, che sta promuovendo un’ipotesi di project financing per dotare tutti gli edifici di impianti fotovoltaici che risolverebbero i problemi del consumo energetico che grava fortemente sui bilanci dell’ente locale.

E I FAMOSI SCUOLABUS?

Il Vice Sindaco, sempre su sollecitazione del Presidente, ha chiarito, inoltre, che pur non avendo il Comune a disposizione alcuno scuolabus, inserirà tale richiesta nel contratto di servizio con l’ATM in modo da creare la possibilità che ci siano dei mezzi pubblici a disposizione delle scuole per gli spostamenti all’interno della città per la realizzazione di progetti didattici. Su richiesta di alcuni Consiglieri comunali, infine, l’Amministrazione ha assicurato che è di pronta risoluzione il problema che non ha consentito l’apertura dell’asilo di Montepiselli, mentre appare più complessa la situazione del plesso di Mili S.Pietro chiuso ormai da alcuni anni.