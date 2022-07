Oltre 2mila chilometri pedalando, tra tante difficoltà...

FORZA D’AGRO’ – Dalla Germania a Forza d’Agrò, in bicicletta. Oltre duemila chilometri pedalando, tra tante difficoltà. Alberto Lombardo è considerato nel suo paese protagonista di una impresa storica. Ed è atteso per oggi, mercoledì, intorno alle 18, nel centro collinare per essere accolto dalla sua comunità. Alberto vive in Germania con i genitori, papà Mimmo e mamma Pina Gentile, che gestiscono un ristorante.