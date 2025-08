Dalla missione per Gaza a Messina, oggi Antonio Mazzeo dal sindaco Basile

L'insegnante ringrazia "l'amministrazione e la cittadinanza per il sostegno. Su Handala viaggiava l'umanità che non si arrende"

MESSINA – Bentornato. L’appuntamento è stamattina alle 10. Oggi Antonio Mazzeo, l’attivista e insegnante imbarcato sulla Handala della Freedom Flotilla Coalition e arrestato dalle forze militari israeliane, sarà ricevuto a Palazzo Zanca dal sindaco Federico Basile. Il primo cittadino si era attivato subito per chiedere la sua liberazione e adesso è il momento di un incontro ufficiale.

“Ringrazio Messina e l’amministrazione per il sostegno”

Questo, invece, il commento sui social di Mazzeo nella giornata di ieri: “Tutti i 21 attivisti che hanno navigato a bordo di Handala della Freedom Flotilla, seuqestrati in acque internazionali dalle forze armate di Israele e poi illegalmente detenuti in carcere, sono finalmente liberi. Adesso, ricordando le finalità della missione umanitatria Gaza, mi recherò a Palazzo Zanca, Messina, per ringraziare a nome mio e dell’intero equipaggio, l’amministrazione comunale e la cittadinanza peloritana per il sostegno, la solidarieta e la vicinaza espresse in questi giorni. Su Handala viaggiava l’umanità intera per portare un poco di umanità dove l’umanità è stata cancellata sotto le bombe di Israele. E sono orgoglioso che di quella umanità ha fatto parte la città in cui sono nato, cresciuto e lavoro come insegnante”.

