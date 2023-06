Dalla musica allo sport: la metamorfosi di Piazza Duomo passa dalla... sabbia VIDEO - Tempostretto

Ancora risuona l'eco del grande evento di venerdì scorso, ma già arrivano i camion carichi di materiale per costruire i campi da beach volley: Messina si prepara al World Pro Tour

di Giuseppe Fontana, riprese e montaggio Silvia De Domenico

MESSINA – Messina guarda avanti. Mentre ancora c’è chi si gode l’effetto benefico (sull’umore dei cittadini, al netto delle critiche) del grande evento di venerdì scorso, quando il Tezenis Summer Festival di Radio 105 ha fatto ballare decine di migliaia di messinesi, Piazza Duomo si trasforma. Già dalla mattinata odierna, i camion carichi di sabbia scaricano il materiale per la sistemazione dei campi in cui si giocheranno le partite del Volleyball World Beach Pro Tour – Europe Futures, che si terrà a Messina dal 29 giugno al 2 luglio, grande evento sportivo che porterà in riva allo Stretto 28 team maschili e altrettanti femminili, ma anche un’organizzazione di livello internazionale che ribalterà su tv e canali social di ogni nazione un evento unico, che vuole diventare un attrattore per sport e imprenditoria.

Si lavora per sistemare i campi in Piazza Duomo

Si partirà tra pochi giorni, con le nazionali che dovrebbero iniziare a sbarcare in città durante la prossima settimana. Ma intanto si lavora alacremente, come da ordinanze viabili, per arrivare pronti a un evento che permetterà ai messinesi di assistere a una manifestazione sportiva di caratura internazionale e a Messina di essere ammirata, tramite le dirette televisive e streaming, in ogni parte d’Europa e del mondo. Decine di cittadini e turisti, con guide al seguito, hanno aspettato il consueto ruggito del leone di mezzogiorno, con un occhio vigile sui lavori, curiosi per quanto accadrà a breve. E proprio la sabbia “della polemica” può far sì che Messina goda di un altro momento magico, che stavolta unisce bellezza, arte e sport.