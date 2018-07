Un milione di euro per mettere in sicurezza le piste ciclabili della Sicilia

Un milione di euro per mettere in sicurezza le piste ciclabili dell’Isola. Lo ha deciso il governo Musumeci - su proposta dell’assessore alle Infrastrutture Marco Falcone - che, a breve, pubblicherà un bando per consentire ai Comuni la sistemazione di ciclovie.

“Nei mesi scorsi, con un altro analogo provvedimento, erano stati finanziati dodici cantieri. La decisione – si legge in un comunicato - si inserisce nella scelta strategica della Regione di rendere fruibili i vari percorsi per gli amanti della bicicletta e dell’ambiente”.

Su proposta dell’assessore regionale per l’Agricoltura Edy Bandiera, la giunta ha anche dato parere favorevole alle proposte di declaratoria per i danni causati dai ‘venti impetuosi’ che si sono abbattuti, nella prima metà del mese di aprile, in alcuni Comuni delle province di Messina, Catania, Ragusa e Caltanissetta. Le delibere verranno adesso inviate al ministero per le Politiche agricole e forestali per il riconoscimento dello stato di calamità, che prevede sia un parziale risarcimento del danno, sia sgravi fiscali e contributivi.