Dalla Regione più di 6 mln per l’area industriale di Milazzo-Giammoro 

Il parlamentare all'Ars De Leo: "Svolta strategica grazie ai fondi stanziati dalla Giunta Schifani". Soddisfatto anche il deputato Galluzzo

Via libera della Regione siciliana a un pacchetto di interventi da 100 milioni di euro per la riqualificazione delle infrastrutture negli agglomerati industriali della Sicilia. Si tratta di un provvedimento varato dalla Giunta, su proposta dell’assessore alle Attività produttive Edy Tamajo. E i fondi della programmazione Fsc (per lo sviluppo e la coesione) 2021/27 andranno anche a sostegno dell’area di Milazzo-Giammoro. Nello specifico 6 milioni e 95 mila euro interesseranno i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza delle diramazioni A, B, C, D, E dell’asse viario principale dell’area industriale di Milazzo-Giammoro (interessando inoltre Monforte San Giorgio, Torregrotta e Valdina). A dichiarare la loro soddisfazione sono i deputati regionali messinesi Alessandro De Leo e Pino Galluzzo.

De Leo e Galluzzo: “Una svolta strategica per Milazzo-Giammoro e le potenzialità industriali del territorio”

“Questo provvedimento – commenta il parlamentare messinese di Forza Italia, Alessandro De Leo – ha una forte valenza strategica per dare nuovo impulso economico ad un’area che doveva essere trainante per l’economia messinese e che invece ha vissuto sin qui un lungo momento di grande difficoltà. Ci siamo impegnati per un cambio di rotta e la svolta si e’ concretizzata.

“L’intervento disposto dalla Regione – prosegue De Leo – è un atto concreto e incisivo rispetto alle dinamiche di immobilismo che per troppo tempo hanno afflitto e paralizzato questo polo industriale. Si potranno finalmente porre in essere opere utili ad innescare anche un percorso più ampio per aprire una nuova stagione di sviluppo e produttività attraverso la necessaria rivitalizzazione dei vari agglomerati di sviluppo industriale della zona”.

E afferma a sua volta Pino Galluzzo, deputato regionale di Fratelli d’Italia: “Così come auspicavo nel mio appello lanciato nei mesi corsi è ora arrivato dalla Giunta Schifani il via libera ai fondi per riqualificare anche l’area industriale di Milazzo. Accolgo con grande soddisfazione, pertanto, il provvedimento che tramite un intervento sul sistema stradale dell’area di Milazzo-Giammoro avrà ricadute positive sull’efficienza dei servizi alle imprese”.

E ancora: “Sono convinto dell’importanza fondamentale rivestita da questo settore nell’economia siciliana. Non è un caso, infatti, che il governo Schifani stia intervenendo concretamente per valorizzarlo e potenziarlo”.