Dalla viabilità ai giochi, all'arredo urbano: il nuovo volto delle periferie di S. Teresa di Riva - Tempostretto

REPORTAGE Viaggio nella frazione Giardino, dove sono in corso i lavori di riqualificazione. Tarda la consegna delle forniture e si attende un nullaosta dalla Città metropolitana. L'opera è comunque in dirittura d'arrivo

di Carmelo Caspanello

S. TERESA – Procede, anche se a piccoli passi e con stop legati a questioni di carattere tecnico, l’opera di riqualificazione della popolosa frazione Giardino, che sorge a monte del centro abitato di S. Teresa di Riva. Vuole essere il segno delle periferie che rinascono sotto il profilo urbanistico e, conseguentemente, della vivibilità. Il 2023, ripetono gli amministratori, sarà l’anno del rinnovamento. Su richiesta dei cittadini, il sindaco, Danilo Lo Giudice, si è recato nella borgata per una verifica degli interventi. “L’opera sta procedendo speditamente – esordisce il primo cittadino, accompagnato dall’assessore Domenico Trimarchi e dalla consigliera Vanessa Triolo – e speriamo di vederla presto ultimata, sia a Giardino superiore quanto nella parte inferiore. Siamo certi che alla fine verrà fuori un ottimo lavoro”.

La burocrazia allunga i tempi

I tempi si sono allungati di circa 50 giorni, per due motivi: il primo legato alle forniture che tardano ad arrivare ed il secondo per un nullaosta della Città metropolitana di Messina. Malgrado l’ex Provincia abbia già compiuto un sopralluogo, non ha ancora rilasciato il documento necessario per l’attraversamento della Strada provinciale 23, per la posa delle condotte di scarico delle acque piovane, che arrivano da monte e sfoceranno nel torrente Savoca.

Il direttore dei lavori Triolo: “Abbiamo pensato anche alla raccolta delle acque bianche e all’illuminazione artistica. Ma non solo”

I ritardi sul cronoprogramma dei lavori, il cui importo ammonta a 650mila euro (nell’ambito del masterplan promosso a suo tempo dall’allora sindaco Cateno De Luca) “sono dovuti – spiega il direttore dei lavori l’architetto Sandro Triolo – essenzialmente alla consegna delle forniture dei materiali. A seguito della ripresa della produzione post Covid 19 i fornitori hanno proceduto a soddisfare le richieste con estrema lentezza, condizionando il cronoprogramma e la relativa scadenza contrattuale. I lavori – prosegue Triolo – riguardano principalmente la raccolta delle acque meteoriche, la pavimentazione (originariamente vi era solo un battuto di cemento), sia delle arterie carrabili quanto di quelle pedonali. Inoltre, nelle viuzze che caratterizzano le due borgate, sono previste delle illuminazioni artistiche con faretti segnapasso”. L’avvio non è stato dei migliori.

“Dopo un inizio tribolante con l’impresa aggiudicataria dei lavori – conferma Triolo – il rup (responsabile unico del procedimento, ndr) ha rescisso il contratto ed in seguito alle formalità di legge, assegnati in via definitiva all’impresa “3 Effe srl” di Santa Teresa di Riva che li sta completando. Pochi giorni ancora e consegneremo le opere alla Comunità di Giardino, con elementi che caratterizzano ulteriormente un ambito particolarmente significativo di Santa Teresa di Riva. Siamo in attesa di una autorizzazione da parte della Città Metropolitana di Messina – sottolinea l’architetto Triolo – con la quale elimineremo un enorme disagio per gli automobilisti che transitano lungo la provinciale per Misserio, convogliando le acque provenienti da un canalone direttamente nel torrente e non più sulla strada. Il progetto prevede la dotazione di uno spazio attrezzato per i bambini, con gioci ed attrezzature, oltre ad una fontana artistica”.