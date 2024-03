Dall’abbandono alla nuova vita: Nerina è stata adottata da “mamma” Mariangela

L'adozione è avvenuta a un mese dal ritrovamento. Intorno alla cucciola un vero fiume di solidarietà. Ma Aipae è alle prese con una nuova rinuncia: la piccola Mia

MESSINA – Nerina, la cucciola salvata dalla strada da una provvidenziale segnalazione arrivata ai volontari dell’Aipae da Spartà, ha trovato una casa e una mamma. Ad adottarla è stata Mariangela, spinta da un desiderio che portava dentro da tempo e che è scoppiato alla vista di Nerina. Ma come ci conferma Cristina Lombardo, referente di Aipae, intorno alla cucciola si è creato un vero movimento di solidarietà fatto di decine di persone che si sono proposte per stalli e adozioni, donazioni e tante condivisioni.

Mariangela e Nerina ora sono una famiglia

A raccontarlo è stata lei stessa: “Ho visto dai social Nerina e l’ho seguito da subito tutte le vicende che la riguardavano. Mi ha subito ispirato questo desiderio di aiutarla e mi ero proposta anche per uno stallo. Negli scorsi anni non potevo permettermi di adottare, per vari traslochi. Ora che sono più stabile qui a Messina ho deciso che era il momento. Avevo già questo desiderio di adottarlo e mi hanno colpito molto gli occhi di Nerina. Mi sono candidata e alla fine siamo diventati una famiglia. Gli occhi dolci ci sono ancora, ma lei ha anche un bel caratterino vivace”.

La nuova rinuncia di proprietà

Per l’associazione, però, non c’è stato quasi il tempo di esultare e gioire per l’adozione. Proprio nella stessa mattinata dell’ufficialità è arrivata una nuova rinuncia di proprietà. Si tratta di Mia, una femmina di Jack Russel di due anni, giocherellona e molto energica, che adesso cerca una nuova famiglia. L’associazione si è già attivata sui social e si spera che il “fiume” di solidarietà che ha travolto i volontari nel caso di Nerina possa ripetersi anche con la piccola Mia.