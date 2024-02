Nerina, abbandonata e salvata in strada: “Non mangiava da giorni”

La cucciola di simil-labrador di appena 2 mesi e mezzo è stata accolta dall'Aipae: "Ma ora cerca una mamma, una famiglia". La piaga dell'abbandono è un'emergenza

MESSINA – Si chiama Nerina ed è l’ennesima cucciola abbandonata, in quella che ormai è un’emergenza sempre più pressante in ogni parte della città. Grazie a una segnalazione, i volontari di AIPAE sono riusciti a salvarla dalla strada e l’hanno trovata in condizioni complicate, denutrita, piena di vermi, ma anche dolce e vispa, con tanta voglia di giocare, vivere e dare (e ricevere) amore.

Nerina è attualmente in stallo, sverminata, lavata e profumata. A due mesi e mezzo questo piccolo simil-Labrador nero, docile e socievole, ora cerca una famiglia che voglia adottarla. Ma l’emergenza resta. Quanti cuccioli come Nerina vengono abbandonati ogni giorno e non hanno la fortuna di incontrare sul loro cammino persone buone?

“Probabilmente non mangiava da giorni – ha spiegato Cristina Lombardo, referente di Aipae – ed era piena di vermi. Una situazione allarmante, che per fortuna stiamo risolvendo. Ma ora serve una casa per questa cucciola bellissima, che pesa circa 7 kg”. L’associazione, come sempre, valuterà i profili di chi si candirà per adottarla.