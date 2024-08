Dall’acqua per il Ponte alla relazione sul secondo anno di Basile: “riapre” il Consiglio comunale

Già da lunedì 26 agosto si sono riaperte le porte dell'aula consiliare, tra argomenti caldi e fermento. In programma per oggi le opere connesse al Ponte

MESSINA – Estate e vacanze finite a Palazzo Zanca, dove l’attività politica ha ripreso con forza. Ieri, lunedì 26 agosto, l’aula consiliare si è animata con il ritorno delle prime commissioni, proseguita poi oggi, tra programmazione lavori e la riapertura del dibattito intorno al Ponte sullo Stretto.

Giovedì la commissione Ponte sulle fonti idriche

All’ora di pranzo, infatti, ospite della commissione presieduta da Pippo Trischitta sarà l’ingegnere Giovanni Caminiti, con cui saranno analizzate le opere connesse alla struttura principale. È il preludio a un’altra commissione Ponte, in programma per giovedì 29 agosto alle 9.30 con ospite l’ingegnere Adriano Grassi di Amam, per parlare delle fonti idriche alternative e dell’impegno assunto dalla società Stretto di Messina spa di fare “realizzare alla WeBuild un dissalatore o un sistema di pozzi collegati che forniscano acqua ai cantieri e alla città”.

Mercoledì il consiglio comunale con Basile protagonista

Ma prima tornerà anche il Consiglio comunale. Mercoledì 28 agosto, alle ore 13.30, sarà ospite il sindaco Federico Basile con la “Relazione annuale sullo stato di attuazione del programma, ai sensi dell’art.17 della L.R. n. 7, del 26.08.1992, come modificato dall’art. 119 della L.R. n. 3, del 31 gennaio 2024, periodo 16 giugno 2023 – 30 giugno 2024”, relativa al secondo anno di mandato. Un momento di confronto importante tra i consiglieri e l’amministrazione, in vista di un settembre che, come accade in ogni ambito, segnerà una sorta di ripartenza.