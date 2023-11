"Dancing Paradiso" di Stefano Benni inaugura la stagione del Teatro dei 3 Mestieri - Tempostretto

Sabato 18 novembre alle ore 21 e domenica 19 novembre alle ore 19 con la regia di Giovanni Arezzo

Primo appuntamento con “Mi presento così”, la stagione del Teatro dei 3 Mestieri di Messina che prenderà il via con “Dancing Paradiso” (Produzione Mezzaria) da un testo di Stefano Benni e la regia di Giovanni Arezzo, con in scena Francesco Bernava, Nicola Alberto Orofino e Alice Sgroi.

Lo spettacolo è in programma sabato 18 novembre alle ore 21 e domenica 19 novembre alle ore 19.

“Dancing Paradiso” è un posto magico, dove “non bisogna essere buoni per entrare, accettano anche le carogne, e qualche volta le fanno cambiare”. Un locale, forse, oppure soltanto un microfono a disposizione di chi vuole usarlo per raccontarsi e aprirsi a chi ha ancora voglia di ascoltare, e regalarsi a chi ha ancora voglia di accogliere. Sepolti dai loro peluche, e guidati da una sibillina voce angelica, senza sesso e senza età, i cinque strani protagonisti della nostra storia (Stan, il pianista triste; Bill il Bello, un ex batterista in punto di morte; Lady, una poetessa con manie suicide; Amina, una barista gitana con un passato tumultuoso; Elvis, un hacker che sogna di diventare un killer) si incontreranno al Dancing Paradiso, in una serata che si preannuncia cruciale per ognuno di loro, e che potrebbe cambiarne la vita. Tra ironia e invettiva, rime e versi, Stefano Benni, con la sua lingua contemporaneamente lirica e quotidiana, altissima e popolare, ci racconta gli ultimi come solo lui sa fare, facendoci sperare (o dandoci l’illusione?) che da qualche parte ci sia un posto, segnalato da una insegna blu luminosa, dove ci si possa raccontare senza giudizi e critiche, e dove ci si possa fare amare semplicemente per ciò che si è.

Prezzo biglietto intero 13 euro ridotto 10 euro