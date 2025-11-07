Daniel Guarnera nuovo campione della pizza

Sulle orme del padre Carmelo e della sorella, la campionessa mondiale Gresia. Redazionale

Redazionale – Si è conclusa con grande successo la 24ª edizione del Campionato Mondiale della Pizza Piccante, svoltasi il 28 e 29 ottobre a Scalea, organizzata e diretta magistralmente dal Presidente del

Movimento Pizzaioli Italiani (M.P.I.) Francesco Matellicani e dal Direttore Commerciale Roberto

Mandanaro.

Tra i protagonisti della competizione, il pizzaiolo Daniel Guarnera, figlio del noto Campione e

Maestro Carmelo Guarnera, ha gareggiato nella categoria Trofeo Memorial Filippo Matellicani

presentando una creazione speciale: la Pizza Bronte. Gli ingredienti: mozzarella, stracciatella, mortadella D.O.C., crema e granella di pistacchio di Bronte, filetti di peperoncino piccante.

La pizza è stata presentata alla giuria con una spettacolare coreografia ispirata al vulcano Etna, con

effetti di fumo e luci, accompagnata da un piatto raffigurante Filippo Matellicani e la sua famiglia.

In un’intervista, Daniel ha dichiarato con grande emozione: “Ho curato con particolare attenzione questa pizza perché ogni anno mio padre, oltre a essere giudice di gara, partecipa anche come pizzaiolo showman, ricordando Filippo Matellicani con brani a lui dedicati. Ho lavorato per mesi alla realizzazione del carrello-vulcano dell’Etna, insieme allo staff di Pizza’s World Messina: Anna Alfonso, Serena Cascoschi, Enzo Serio, Andreina Cama, Salvatore Gentile, Lino Cogliandolo (reparto elettrico) e il fabbro Pippo Arena. Li ringrazio tutti di cuore.”

Daniel ha aggiunto: “Vincere questo primo posto è stato ancora più emozionante vedendo mio padre, in veste di giudice, contenere la commozione e gestire con professionalità il momento. Sono stato votato da

altri giudici: per me è stata la prima volta, un’esperienza unica e costruttiva.”

Oltre al primo posto nel Memorial Filippo Matellicani, Daniel ha ottenuto l’11° posto nella categoria Pizza Dessert con la sua “Pizza Ferrero Rocker” e il 29° posto nella categoria Pizza Classica, superando numerosi pizzaioli di livello internazionale. Alla competizione hanno partecipato rappresentanti di oltre 15 Paesi. Ottimi risultati anche per i suoi colleghi di Pizza’s World Messina: Alessio Sgarlata (49° posto pizza classica) e Salvatore Gentile (59° posto). Risultati che nel contesto internazionale sono sicuramente di tutto rispetto .

Durante l’evento erano presenti anche importanti personalità del mondo gastronomico, tra cui

Nunzio La Monica, Ambasciatore Internazionale della Pizza e del Food nel Mondo, con il figlio

Patrick, e Stefano Ferro con il suo brand Panyllo, detentore del Guinness World Record 2023 per

l’arancino più grande del mondo, insieme al figlio Davide.

Entrambi sono stati insigniti di un riconoscimento speciale dal Presidente M.P.I. Francesco

Matellicani e da Carmelo Guarnera, Campione Mondiale Emerito.

È stato inoltre premiato Paolino Bucca, Campione Mondiale e Ambasciatore della Pizza Buona nel

Mondo. In onore del risultato ottenuto da Daniel Guarnera, la pizza vincitrice Bronte verrà ribattezzata

Pizza Filippo, in memoria di Filippo Matellicani, e inserita nel menù ufficiale di Pizza’s World

Messina.

Daniel ha concluso l’intervista dicendo di voler seguire le orme del padre Carmelo e della sorella

Gresia Guarnera, anch’essa Campionessa Mondiale. Ha poi voluto ricordare con affetto alcune persone care scomparse: Mario Ansaldo (storico discografico dei brani dedicati a Filippo), il cognato di mio padre Filippo Pagano, Nicola Grittani, Umberto Fornito e l’amico messinese Giovanni Gangemi, scomparso prematuramente a soli 47 anni.