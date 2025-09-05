Danilo vivrà. Donati gli organi, il dolore dei giovani messinesi e di Torre Faro

Il borgo marinaro piange l'amato giovane. Il padre all'estero rientra a Messina. Il dolore degli amici

Messina – Aveva scelto di donare gli organi Danilo Rando, il ventenne morto all’ospedale Papardo dopo l’incidente in scooter sulla litoranea nord. I suoi occhi si sono spenti per sempre, troppo presto, ma la sua scelta restituirà la vita a qualcuno che attendeva una speranza, una luce nel buio dell’attesa e della paura.

L’incidente sulla litoranea

Danilo quella notte viaggiava verso nord, probabilmente tornava a Torre Faro, dove abitava insieme alla famiglia. Suo padre, che lavora sulle navi, si trovava all’estero al momento dell’incidente e si è precipitato in Sicilia. Il borgo marinaro messinese stamane si è svegliato sotto choc: ieri avevano sperato e pregato che Danilo superasse le 24 ore, che potesse farcela, malgrado la gravità delle sue condizioni. Ma nella notte la tragica notizia: il giovane è spirato.

Il dolore di un borgo e dei giovani messinesi

Sui social si rincorrono i messaggi di strazio dei tanti giovani che lo conoscevano. Danilo aveva frequentato l’istituto Verona Trento ma anche tanti allievi della scuola Caio Duilio lo frequentavano. Oggi il dolore colpisce tutti loro.

La confessione del pirata della strada

Intanto si complica il quadro giudiziario per il giovane alla guida dell’auto che ha impattato con lo scooter di Danilo. 20 anni anche lui, il conducente non si è fermato a soccorrerlo e si è poi presentato alla Polizia Municipale nel primo pomeriggio di ieri, accompagnato dall’avvocato Tino Celi. “Sono stato preso dal panico”, ha raccontato, esibendo il veicolo che porta i segni della collisione con il due ruote. Entrambi i mezzi sono stati sequestrati e saranno periziati. Adesso sarà vagliata la ricostruzione dell’incidente che ha offerto alla Municipale.