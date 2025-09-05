L’incidente sulla litoranea, è morto il ventenne Danilo Rando

Al Papardo di Messina avviate in serata le procedure per la morte cerebrale. L'investitore si è presentato alla polizia municipale

MESSINA – Ancora un incidente mortale a Messina. Nella notte del 4 settembre, in via Consolare Pompea, sulla litoranea, un’auto ha centrato il ventenne Danilo Rando, di Torre Faro, a bordo di uno scooter. Il conducente della macchina è scappato. Il giovane è stato trasportato in condizioni gravissime dal 118 al Papardo, in Rianimazione, con lesioni multiple e un profondo trauma cranico. E, nelle ore successive all’impatto, non si è registrato alcun miglioramento. In serata sono state avviate le procedure per dichiarare la morte cerebrale e per la donazione degli organi.

Alcune ore prima della morte di Rando, nel pomeriggio, l’investitore si è presentato spontaneamente agli agenti della polizia municipale. È un coetaneo del giovane morto. Il ragazzo, accompagnato dall’avvocato Tino Celi, ha spiegato la propria versione dei fatti e ora l’autorità giudiziaria sta valutando la sua posizione. Ha spiegato che era di ritorno da una festa e che a bordo con lui c’era un’altra ragazza.

Diversi gli incidenti mortali, nel Messinese, che hanno coinvolto quest’estate dei giovanissimi. Il 17enne Antonino Niosi, di Torregrotta, è morto nel mese di agosto dopo un incidente in moto sulla Statale 113, avvenuto un mese prima. Niosi frequentava l’istituto “Majorana” di Milazzo, proprio come Mattia Caruso, anche lui diciassettenne morto nella notte del 15 luglio in motorino. Per lui e il coetaneo Simone Marzullo non c’è stato niente da fare in un incidente in via Kennedy, a Barcellona Pozzo di Gotto, dopo l’impatto con un’auto. A Messina, invece, uno scontro tra scooter e macchina in via Garibaldi è costato la vita al 17enne Gabriele Cavò nella notte del 27 giugno.

