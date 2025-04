Il tavolo in cvemento è stato installato a novembre corso da Messina Social City

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Qualcuno ha rotto la rete del tavolo da ping pong collocato a Piazza Casa Pia”.

Il tavolo in cemento è stato installato a novembre scorso da Messina Social City, nell’ambito del Progetto Way che prevede la dotazione di attrezzi per il fitness e giochi da cortile in tutti i quartieri della città.