Piazza Casa Pia, nuovo tavolo da ping pong in cemento e gioco della campana VIDEO

Anche gli altri giochi sono stati spostati al centro della piazza, lontani dal muro recintato per motivi di sicurezza

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Piazza Casa Pia cambia volto. Tutti i giochi sono stati spostati al centro della piazza, lontani da quel muro recintato per motivi di sicurezza. Inoltre è stato posizionato un nuovo tavolo da ping pong in cemento e sulla pavimentazione è apparso un colorato e floreale gioco della campana.

Progetto Way, aree fitness e gioco in tutti i quartieri di Messina

Questi ultimi arrivati fanno parte del progetto Way, promosso da Messina Social City. In tutti i quartieri della città si stanno posizionando attrezzi per fare fitness e giochi da cortile. Dal lungomare di Santa Margherita a quello di Torre Faro, passando per alcuni villaggi e luoghi più centrali come Villa Dante: ecco dove verranno collocati. I lavori sono ancora in corso e appena saranno completati una mappa digitale indicherà tutte le nuove aree in cui poter fare sport o giocare all’aria aperta.