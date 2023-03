Danni a bus e risarcimento danni. I sindacati: "Indignati dal trionfalismo di Atm" - Tempostretto

Le organizzazioni: "Già il fatto di aver comunicato con soddisfazione la vittoria di un contenzioso contro un autista rivela un rapporto conflittuale con i lavoratori"

MESSINA – “Siamo indignati dai toni trionfalistici dei vertici Atm“. Dopo il comunicato dell’azienda, ecco la replica dei sindacati Filt Cgil, Uiltrasporti, Faisa, Ugl e Orsa: “Indigna non poco il tono con cui l’Atm annuncia di aver vinto il contenzioso contro un lavoratore che per presunta imperizia avrebbe procurato danni a un bus. Già il fatto di aver comunicato con soddisfazione la sentenza agli organi di stampa, dimostra il rapporto conflittuale con i lavoratori che la partecipata ha voluto instaurare dal primo momento”. Le organizzazioni auspicano che si proceda con la commissione d’inchiesta, proposta da alcuni consiglieri a Palazzo Zanca, e considerano terminato ogni tregua nei rapporti sindacali.

I sindacati, “senza entrare nel merito alla sentenza che vedrà il ricorso dei lavoratori interessati”, giudicano come “cinico” un atteggiamento, da parte della direzione aziendale, “che quantifica i danni ai bus in modo unilaterale, calcolando la manodopera a 45 euro l’ora, manodopera di dipendenti dell’officina che ad Atm Spa costa poco più di 50 euro al giorno. Quando la direzione aziendale parla di “danno erariale” causato dagli autisti, dovrebbe quantificare anche il potenziale danno erariale procurato con il revamping dei Tram, che tornano a Messina riverniciati ma mantengono le vecchie anomalie elettromeccaniche e si fermano costantemente interrompendo il servizio pubblico, dopo l’investimento di circa sei milioni di soldi pubblici”.

“Si proceda con la commissione d’inchiesta”

E ancora: “Quando la direzione aziendale parla di “danno erariale” dovrebbe conteggiare le spese legali, pagate con i soldi dei cittadini, che Atm ha dovuto sborsare per aver mandato forzatamente in pensione alcuni lavoratori, poi riassunti con il rimborso degli arretrati per sentenza del Tribunale del lavoro.

Alla luce dei fatti riteniamo ormai indispensabile la commissione d’inchiesta annunciata da alcuni consiglieri comunali. Nonostante le prove di dialogo con il sindacato, l’atteggiamento dell’azienda nei confronti dei lavoratori resta dispotico e senza l’intervento delle istituzioni appare inevitabile la ripresa delle azioni di lotta sindacale”.

