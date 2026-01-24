Danni da ciclone, il presidente del Senato La Russa domani a Letojanni

Visita istituzionale nei luoghi del disastro. Lunedì toccherà al presidente dell'Ars Galvagno

Dopo i sopralluoghi del ministro Musumeci e del presidente della Regione siciliana Schifani, tocca a Ignazio La Russa (nella foto con l’assessora Amata). Il presidente del Senato sarà alle 11.15 a Letojanni dopo gli enormi danni causati dal ciclone Harry. Lunedì, invece, il presidente dell’Assemblea regionale siciliana Gaetano Galvagno sarà a Furci Siculo alle 10 per poi spostarsi nei Comuni limitrofi danneggiati dalla violenta mareggiata.

Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni: “Lunedì verrà convocato il Consiglio dei ministri per deliberare la dichiarazione dello stato di emergenza nei territori colpiti, anticipando un primo stanziamento per far fronte alle necessità immediate e garantire i primi ristori, in attesa di una valutazione complessiva dei danni. Rinnovo la mia solidarietà, e quella di tutto il governo, alle comunità coinvolte e il ringraziamento al Dipartimento della Protezione Civile, ai presìdi territoriali, alle Regioni, ai Comuni e ai prefetti per il lavoro di previsione, allertamento e intervento svolto. È anche grazie alla pronta sinergia istituzionale se non si sono registrate vittime, nonostante l’eccezionale intensità delle precipitazioni e la violenza delle mareggiate sulle coste”.

Articoli correlati