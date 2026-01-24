 Danni da ciclone, il presidente del Senato La Russa domani a Letojanni

Danni da ciclone, il presidente del Senato La Russa domani a Letojanni

Redazione

Danni da ciclone, il presidente del Senato La Russa domani a Letojanni

sabato 24 Gennaio 2026 - 22:14

Visita istituzionale nei luoghi del disastro. Lunedì toccherà al presidente dell'Ars Galvagno

Dopo i sopralluoghi del ministro Musumeci e del presidente della Regione siciliana Schifani, tocca a Ignazio La Russa (nella foto con l’assessora Amata). Il presidente del Senato sarà alle 11.15 a Letojanni dopo gli enormi danni causati dal ciclone Harry. Lunedì, invece, il presidente dell’Assemblea regionale siciliana Gaetano Galvagno sarà a Furci Siculo alle 10 per poi spostarsi nei Comuni limitrofi danneggiati dalla violenta mareggiata.

Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni: “Lunedì verrà convocato il Consiglio dei ministri per deliberare la dichiarazione dello stato di emergenza nei territori colpiti, anticipando un primo stanziamento per far fronte alle necessità immediate e garantire i primi ristori, in attesa di una valutazione complessiva dei danni. Rinnovo la mia solidarietà, e quella di tutto il governo, alle comunità coinvolte e il ringraziamento al Dipartimento della Protezione Civile, ai presìdi territoriali, alle Regioni, ai Comuni e ai prefetti per il lavoro di previsione, allertamento e intervento svolto. È anche grazie alla pronta sinergia istituzionale se non si sono registrate vittime, nonostante l’eccezionale intensità delle precipitazioni e la violenza delle mareggiate sulle coste”.

Articoli correlati

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

La famiglia Atm si allarga: ecco i nuovi giovani autisti. “Orgogliosi di lavorare nella nostra città”
Messina. Esce di casa per andare dal medico ma scompare, si cerca Gregorio Totaro
Dall’Archivio di Stato all’eredità Quasimodo, quando “rompere le palle” è un dovere civile
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED