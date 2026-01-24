 Danni da ciclone, il presidente del Senato La Russa oggi a Letojanni

Danni da ciclone, il presidente del Senato La Russa oggi a Letojanni

Redazione

Danni da ciclone, il presidente del Senato La Russa oggi a Letojanni

sabato 24 Gennaio 2026 - 22:14

Visita istituzionale nei luoghi del disastro. Lunedì toccherà al presidente dell'Ars Galvagno

Dopo i sopralluoghi del ministro Musumeci e del presidente della Regione siciliana Schifani, tocca a Ignazio La Russa (nella foto con l’assessora Amata). Il presidente del Senato sarà oggi alle 11.15 a Letojanni dopo gli enormi danni causati dal ciclone Harry. Lunedì, invece, il presidente dell’Assemblea regionale siciliana Gaetano Galvagno sarà a Furci Siculo alle 10 per poi spostarsi nei Comuni limitrofi danneggiati dalla violenta mareggiata.

Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni: “Lunedì verrà convocato il Consiglio dei ministri per deliberare la dichiarazione dello stato di emergenza nei territori colpiti, anticipando un primo stanziamento per far fronte alle necessità immediate e garantire i primi ristori, in attesa di una valutazione complessiva dei danni. Rinnovo la mia solidarietà, e quella di tutto il governo, alle comunità coinvolte e il ringraziamento al Dipartimento della Protezione Civile, ai presìdi territoriali, alle Regioni, ai Comuni e ai prefetti per il lavoro di previsione, allertamento e intervento svolto. È anche grazie alla pronta sinergia istituzionale se non si sono registrate vittime, nonostante l’eccezionale intensità delle precipitazioni e la violenza delle mareggiate sulle coste”.

Articoli correlati

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

La famiglia Atm si allarga: ecco i nuovi giovani autisti. “Orgogliosi di lavorare nella nostra città”
Messina. Ricognizione canonica per Sant’Annibale, il corpo trasferito dalla cripta
Dall’Archivio di Stato all’eredità Quasimodo, quando “rompere le palle” è un dovere civile
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED