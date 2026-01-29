Danni da ciclope Harry e Niscemi, petizione online per dimissioni di Musumeci

A lanciarla Italia Viva: "Disastro in Sicilia. Il ministro ne tragga le dovute conseguenze, dato che è stato pure presidente della Regione"

“Il ministro Musumeci deve dare conto del suo operato davanti al Parlamento nelle comunicazioni fissate per la prossima settimana sul disastro in Sicilia e poi trarre le dovute conseguenze e rimettere il suo mandato. Italia Viva ha lanciato una petizione online sul suo sito per chiedere le dimissioni del ministro Nello Musumeci”. Lo dicono in una nota i parlamentari di Italia Viva, senatrici Dafne Musolino e Annamaria Furlan, e deputato Davide Faraone.

“Ascoltare il ministro Musumeci, fino al 2022 governatore siciliano, rivendicare di ‘aver operato come mai si era fatto prima’, mentre la Sicilia conta i danni del ciclone Harry e osserva con terrore la frana di Niscemi, tragica fotocopia di quella del 1997, è un esercizio di temerarietà politica che suona come un affronto alla realtà. La storia del dissesto siciliano – aggiungono – non si cancella con l’autocelebrazione: è scritta nel fango e nei crolli che continuano a ferire la nostra terra”.

“Non solo non vi è traccia dei sei miliardi di euro per la messa in sicurezza del territorio avuti a disposizione durante la sua presidenza, ma c’è un fatto ancora più grave: la Regione non ha presentato alcun progetto per Niscemi per usufruire dei fondi del Pnrr. E in quel periodo il presidente della Regione era proprio Musumeci. Un’occasione persa imperdonabile che aggrava il quadro delle sue responsabilità dirette”.