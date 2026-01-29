Akademia Messina, Costantino: “In pool promozione senza ansie” VIDEO

Il presidente racconta il momento del Gruppo Formula 3 Messina tra la prima e seconda fase del campionato. Palazzetto e Comune? "Nulla di ufficiale, lavoriamo in sinergia ma troppi eventi

MESSINA – Il presidente Fabrizio Costantino lavora già alla programmazione della prossima stagione, nel frattempo la squadra si è qualificata alla pool promozione, domenica inizia la seconda fase del campionato e ci saranno sicuramente meno pressioni sulla squadra.

La partecipazione alla pool promozione colloca Akademia Sant’Anna per il terzo anno di fila tra le migliori 10 della Serie A2 femminile di pallavolo. Anche se la promozione non sembra raggiungibile, e il presidente conferma non era l’obiettivo stagionale, questa seconda fase raggiunta in questo modo sancisce la certezza di essere in A2 anche il prossimo anno.

“Il nostro obiettivo di questa stagione era questo – spiega Costantino – Io non lo chiamo obiettivo salvezza ma obiettivo pool promozione. Era fondamentale ottenerlo per iniziare a programmare la prossima di stagione, quest’anno abbiamo vissuto una stagione intermedia nella quale le ambizioni non erano assolutamente quelle di promozioni. Vivremo questa prossima pool con serenità e dove le nostre atlete potranno esprimersi senza ansia. L’obiettivo ora sarà divertirci”.

Intervista al presidente Costantino

Ricordiamo che la squadra ha cambiato allenatore, è soddisfatto di coach Freschi?

“Assolutamente si. È un ragazzo per bene ed è tra le persone più rispettose che abbiamo mai avuto in questa società. Ha grande voglia di lavorare ed è quello che cercavamo nel dopo Bonafede, qualcuno che potesse mettersi in gioco con la voglia di dimostrare quanto potesse valere. È un gran lavoratore e prepara bene le gare, le studia in modo approfondito, passa tanto tempo al palazzetto e sono contento del lavoro svolto”.

Volto nuovo in campo Greta Kiss, ce la presenta?

“Kiss è una giocatrice che trattavamo da qualche gara prima di Melendugno e sarebbe arrivata a Messina comunque. Volevamo rafforzare la squadra, siamo soddisfatti del suo arrivo, è una giocatrice di equilibrio. Ottima in ricezione e difesa e la considero una da quindici punti a partita, non l’attaccante esplosivo come Carcaces o Zojzi, più una alla Rossetto degli ultimi anni. Non faceva 20 punti ma era molto utile alla squadra dando equilibrio alla difesa”.

Quest’anno ci si qualifica ai playoff anche con nono posto.

“Affronteremo questa pool promozione con la massima serenità, l’obiettivo siamo realistici e non punteremo alla vittoria finale. Cercheremo di entrare tra quelle che poi andranno ai quarti di finale, sarebbe soddisfacente e servirebbe come esperienza per le ragazze. L’importante sarà fare risultati per agganciare le squadre sopra di noi”.

Questione palazzetto e rapporti col Comune, novità?

“In questo momento non c’è nulla di ufficiale, quando ci sarà faremo una conferenza stampa e diremo cosa è emerso dagli studi e dalle ricerche che siamo facendo. I rapporti con l’amministrazione sono sempre tranquilli, ho sentito l’assessore Finocchiaro, lavoriamo in sinergia. Come ho detto in conferenza stampa i tanti eventi costringono la squadra a traslocare e montare il campo, non ottimale per il normale svolgimento di un’attività sportiva”.

