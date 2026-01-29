 Crolla colonna tecnologica davanti al Comune: tragedia sfiorata in piazza Municipio VIDEO e FOTO

Marco Ipsale

giovedì 29 Gennaio 2026 - 11:32

Il forte vento abbatte la struttura che ospitava telecamere e fari

Video di Silvia De Domenico

Mattina di paura quella vissuta oggi a piazza Unione Europea. Intorno alle 11, una delle grandi colonne multifunzione situate in piazza Unione Europea, proprio di fronte a Palazzo Zanca, si è schiantata al suolo a causa delle violente raffiche di vento. Per fortuna, al momento del crollo non vi erano passanti vicino, evitando quella che poteva trasformarsi in una tragedia in un’area solitamente affollata.

La colonna, che oltre all’illuminazione architettonica della facciata municipale ospitava diversi impianti di videosorveglianza e sensoristica, ha ceduto di schianto.

Intervento d’urgenza e messa in sicurezza

Vigili del Fuoco e Polizia Municipale hanno transennato la zona, mentre sono in corso controlli sulla colonna gemella, che potrebbe essere smontata.

Disagi e allerta meteo

L’incidente avviene in una giornata segnata dall’allerta gialla diramata dalla Protezione Civile. Proprio a causa delle avverse condizioni meteo, il sindaco Federico Basile aveva già firmato un’ordinanza per la chiusura di ville e cimiteri cittadini. I danni materiali risultano importanti, vista la distruzione dei costosi apparati tecnologici e ottici installati sulla sommità della struttura.

