Danni da maltempo, Basile alle Eolie e a Galati e Mili

Oggi visita del sindaco nelle isole con il direttore generale Campagna e la capo di gabinetto Castelli. Poi il passaggio a Messina

“Vicinanza alle Eolie dopo il severo maltempo dei giorni scorsi. Oggi insieme al direttore generale della Città metropolitana, Giuseppe Campagna, e alla capo di gabinetto Laura Castelli siamo andati a constatare di persona i danni che ha causato il maltempo dei giorni scorsi. Un segno di vicinanza concreto nei confronti delle comunità colpite”. A dichiararlo è il sindaco della Città metropolitana Federico Basile, che aggiunge: “Durante il sopralluogo, abbiamo incontrato i sindaci di Lipari, Malfa – Leni- Santa Marina Salina, per discutere della situazione e valutare i primi interventi necessari per affrontare i danni subiti.Come Città metropolitana, ci impegniamo a fare la nostra parte”.

E ancora: “Le Eolie sono una preziosa risorsa per tutta la nostra comunità metropolitana e col lavoro congiunto di istituzioni e cittadini, torneranno a splendere come sempre. Oggi pomeriggio sono stato a Mili Moleti e Galati Marina, insieme all’assessore Caminiti e all’assessore Minutoli, per seguire da vicino i lavori previsti con la somma urgenza”.

“Ruspe in azione a sud e a nord del torrente Galati”

ha sempre annunciato Basile: “Ruspe in azione in due diversi tratti di costa, a sud e a nord del torrente Galati. Insieme all’assessore Minutoli e all’assessore Caminiti, abbiamo fatto un sopralluogo per seguire da vicino i lavori in corso a Mili Moleti e Galati Marina. A sud del torrente, le ruspe sono al lavoro grazie a un intervento di €30.000, volto a ripristinare la funzionalità della barriera radente, che ha svolto un ruolo fondamentale nel proteggere fabbricati e infrastrutture dalle mareggiate”.

Ha messo in rilievo il sindaco: “A nord del torrente, invece, sono stati avviati i lavori con un finanziamento di €50.000 per fronteggiare l’emergenza e preservare il litorale in attesa di un intervento più strutturato: €800.000 destinati a questa zona per garantire una messa in sicurezza”.

Insieme per proteggere il nostro territorio!

Articoli correlati