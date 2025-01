“Danza e musica oltre le barriere”: al Palacultura tanti artisti per lo spettacolo di solidarietà

L'evento è organizzato dalle associazioni "Bambini Speciali", "Nati per la vita" e "Il volo" con il Comune di Messina. Appuntamento il 15 gennaio alle 10.30

MESSINA – Si chiama “Danza e musica oltre le barriere” ed è lo spettacolo di solidarietà che andrà in scena al Palacultura il prossimo mercoledì 15 gennaio alle 10.30. A organizzare l’evento sono il Comune di Messina, l’associazione “Bambini Speciali” di Marco Bonanno, “Nati per la vita” di Salvatore Pontenzone e “Il volo” di Claudio Cardile, in collaborazione con lo scrittore non vedente Andrea La Fauci.

Il format, ideato dall’autore di testi musicali e letterari, il non vedente Andrea La Fauci, vedrà l’esibizione di artisti “con disabilità” e “non” che si cimenteranno nel canto e nella danza; ci saranno inoltre performance di alcuni singoli musicisti.

Lo spettacolo dimostra come l’inclusione sociale dei diversamente abili implica che ogni persona con difficoltà nella propria autonomia personale e sociale non debba subire trattamenti differenti e degradanti, vivere o lavorare in luoghi separati, bensì deve avere le medesime opportunità di partecipazione e di coinvolgimento nelle scelte che la riguardano. L’ingresso sarà gratuito. Il sindaco Federico Basile e l’assessora alle Politiche sociali Alessandra Calafiore porgeranno i saluti istituzionali in apertura dell’evento, che sarà presentato dal giornalista Eduardo Abramo.

Le testimonianze e gli artisti

Il signor Orazio Vadalà porterà la sua testimonianza di persona disabile. Parteciperà anche la signora Mariana Tataru, educatrice cinofila, che promuove l’importanza degli interventi assistiti con gli animali (I.A.A., comunemente chiamata “Pet Therapy”) per migliorare le condizioni e la qualità di vita di persone sane o affette da disabilità o disturbi psicofisici. Tataru darà una dimostrazione dal vivo con la sua cagnolina addestrata Joy.

Parteciperanno diversi artisti: I ballerini disabili dell’Associazione Sostegno capitanati da Mimmo Italiano, Josè Ortega chitarrista, Paola Fazio cantante, Pippo Portera cantante non vedente della Band Soul Man, Piero Di Stefano violinista e la scuola di dance “Accademia Dance Center”, direzione artistica di Elisabetta Isaja.