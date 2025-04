Aggredisce un’infermiera al Pronto soccorso del Policlinico, arrestata 56enne

Intervento dei carabinieri di Bordonaro, Messina Sud

MESSINA – Attesa al pronto soccorso del Policlinico di Messina. Una donna decide di non aspettare più e, agistata, aggredisce un’infermiera. Da qui la chiamata al 112 e l’arrivo dei carabinieri della Compagnia di Messina Sud, Stazione di Bordonaro. L’operatrice sanitaria ha riportato delle lesioni, medicate sul posto, e la donna, una cittadina straniera 56enne, già nota alle forze dell’ordine, è stata portata in caserma, ancora molto agitata, e arrestata.

L’arresto è stato eseguito in base alle normative che proteggono l’incolumità del personale sanitario e il regolare svolgimento del servizio pubblico. In particolare, l’articolo 583-quater del Codice Penale, che prevede pene severe per chi commette lesioni personali gravi o gravissime ai danni di personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell’esercizio o a causa delle sue funzioni.

Nell’udienza di convalida, il giudice del Tribunale di Messina ha convalidato l’arresto, disponendo la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.