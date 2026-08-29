“Danza e musica oltre le barriere”: tutto pronto alla XXVIII edizione

L'evento si terrà il 30 agosto nella sede della Lega Navale italiana di Messina

MESSINA – L’evento “Danza e musica oltre le barriere”, giunto alla XXVIII edizione, si terrà il prossimo 30 agosto nella sede della Lega Navale italiana di Messina di via Consolare Pompea 244 – Riviera Pace. Originariamente lo spettacolo era previsto per il 2 agosto, salvo poi essere spostato a fine mese in segno di rispetto per le vittime del crollo del palazzo di Pistunina, avvenuto il 30 luglio.

L’evento, organizzato dalla Lega Navale e dallo scrittore non vedente Andrea La Fauci, che ne ha ideato il format, sarà a ingresso gratuito. A esibirsi saranno artisti con disabilità e non, con tante discipline protagoniste sul palco. Lo spettacolo, presentato dal giornalista Eduardo Abramo, avrà inizio alle 21 e sarà trasmesso anche in streaming al link: https://www.facebook.com/share/1BL9STgDB4/?mibextid=wwXIfr.

Oltre all’amministrazione comunale, che sarà rappresentata dall’assessora alle Politiche sociali Alessandra Calafiore, ci saranno i ballerini disabili dell’associazione Sostegno, guidati da Mimmo Italiano, la scuola di danza Accademia Dance Center con la direttrice Elisabetta Isaja, il chitarrista Josè Ortega, il cantante non vedente Pippo Portera, le cantanti Paola Fazio e Maria Concetta Bebba, il batterista disabile Samuel Patti e il duo composto da Daniela Rando e Carlo Giappi.