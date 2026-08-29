Milazzo, domenica si nuota il Periplo del Capo sulla distanza di 10 km

Evento organizzato da Ulysse e Baia S. Antonio, oltre 200 gli atleti iscritti. Nel pomeriggio il memorial Visalli e previsto il premio speciale per Salvatore Andaloro

MILAZZO – Quindicesima edizione per il Milazzo Marathon Swim Event, organizzato dall’a.s.d. Ulysse e dall’a.s.d. Baia S. Antonio con il patrocinio del Comune di Milazzo e dell’Area Marina Protetta Capo Milazzo, tradizionalmente ospitato dalla Città del Capo nell’ultima domenica di agosto, importante tappa del Grand Prix Sicilia Openwater.

Sono oltre 220 gli atleti iscritti con 232 presenze-gara: 108 gli iscritti al Periplo e124 gli iscritti al Memorial. I numeri, per quanto sempre notevoli, risentono della limitazione per i Master imposta dalla Federazione Nuoto, che fissando per gli atleti il limite massimo di 10 km per ogni giornata di gara, li ha costretti ad optare solo per una delle due prove, visto che di fatto già il Periplo da solo raggiunge quel tetto chilometrico.

Il programma della giornata

Nella mattinata andrà in scena la decima edizione del Periplo del Capo sulla distanza olimpica dei 10 km. La gara fa parte del Grand Prix Italia, il circuito nazionale riservato agli agonisti della Federazione Italiana Nuoto formato dalle più importanti gare italiane, ed è riconosciuta come “Gara Storica FIN” dal 2020. La partenza sarà data alle ore 9:00 dalla spiaggia della Croce di Mare a Levante mentre l’arrivo è previsto alla Tonnara Beach Club a Ponente. Il percorso del Periplo si snoda attraverso la meravigliosa Area Marina Protetta di Capo Milazzo lungo un impegnativo percorso delimitato da boe e disegnato attorno al promontorio, con due punti-barca per il rifornimento di acqua e integratori. L’arrivo dei primi concorrenti è previsto intorno alle 11:00.

Nel pomeriggio, nel campo-gara di Ponente si svolgerà il VI Memorial Aurelio Visalli, sulla distanza del Miglio marino, con partenza e arrivo presso la Tonnara. La gara, tornata quest’anno sotto egida FIN, è dedicata alla memoria dell’eroico sottufficiale della Guardia Costiera Aurelio Visalli, medaglia d’oro al Valor di Marina, tragicamente scomparso nel settembre 2020 nel tentativo di portare in salvo un bagnante in difficoltà proprio nelle acque del ponente milazzese. Il “Memorial” è vissuto dagli organizzatori, dalla Capitaneria di Porto – Guardia Costiera e dalla città intera con una grande partecipazione emotiva che si trasforma in un notevole sforzo organizzativo, con una gara storicamente molto sentita e partecipata, aperta anche agli Esordienti. Significativa, in quest’ottica, la partecipazione in gara del Comandante della Capitaneria di Porto di Milazzo, Alessandro Sarro, insieme a un nutrito gruppo di ufficiali e sottufficiali della Guardia Costiera.

La parole agli organizzatori

“Saranno oltre una quindicina le imbarcazioni messe in mare per il Periplo – sottolinea Gianfranco Andaloro, presidente dell’asd Baia S. Antonio – per garantire la sicurezza e la regolarità della gara su un percorso in linea con partenze e arrivo in due distinte sedi. Avremo anche la preziosa assistenza dei mezzi navali della Capitaneria, particolarmente vicina alla gara dedicata alla medaglia d’oro Visalli, ma sarà importante anche il supporto dell’AMP e del Comune di Milazzo, i due enti che patrocinano l’evento”.

Come già nel 2025, sarà previsto un premio speciale denominato Coppa Andaloro, in memoria del master milazzese Salvatore Andaloro, storico sostenitore della manifestazione sia come atleta tesserato per la Swimblu che come sponsor, scomparso prematuramente due anni fa.

“Quest’ultima edizione da noi curata ci sta impegnando al massimo – sottolinea il presidente dell’asd Ulysse Nino Fazio – e la nostra speranza è quella di avere costruito negli anni qualcosa di più grande di noi, che possa quindi proseguire anche con altri organizzatori coi quali saremo felici di condividere il nostro patrimonio di esperienza. La speranza è che sia proprio il Comune di Milazzo a sentire “propria” questa manifestazione, continuando a sostenerla negli anni futuri contando sulle importanti realtà sportive del nostro territorio”.