Danza sportiva, Diletta Lo Monaco sul tetto del mondo: "Emozione fortissima" - Tempostretto

La ballerina di S. Alessio Siculo ha trionfato ai Mondiali di Skopje, in Macedonia del Nord: "Un successo che mi ripaga dei tanti sacrifici"

S. ALESSIO – Diletta Lo Monaco è campionessa mondiale di danza sportiva nel Latin Style show over 17 female classe As (internazionale). Il prestigioso riconoscimento internazionale è arrivato oggi a Skopje, in Macedonia del Nord, all’Ido World Championships 2023 Couple Dance show. La ballerina di S. Alessio Siculo ha conquistato tutti con una straordinaria esibizione nel suo show “Libera di scegliere (Free to choose)”, su un tema toccante e forte come quello della grave situazione di imposizioni, segregazione e restrizioni alla libertà in cui sono costrette a vivere oggi molte donne nelle varie realtà del mondo, con un’attenzione particolare alle donne iraniane.

L’esibizione di Diletta Lo Monaco a Skopje

A fine gara abbiamo raggiunto telefonicamente Diletta per raccogliere le sue prime dichiarazioni a caldo dopo il successo: “E’ stata un’esperienza bellissima un’emozione unica poter rappresentare non solo la provincia di Messina e la Sicilia ma tutta l’Italia in questa competizione e portarla in cima al Mondo. Era un obiettivo che mi ero prefissata sin dall’inizio dell’anno e ho lavorato tanto per poterlo ottenere. Tanto lavoro, tanti stage, tanti allenamenti, ma fortunatamente tutto è stato ripagato dal risultato di oggi. L’atmosfera era magica – aggiunge Diletta – la pista bellissima, ed è stato un vero piacere potermi confrontare con atleti di così tanti altri Paesi. Voglio ringraziare il mio insegnante, Giuseppe Cassibba della Special Stars Dancing di Comiso, che mi ha accompagnato qui ed è stato sempre vicino a me in questi anni. Grazie anche a Jessica Malandrino che mi ha seguita nell’ultimo anno di preparazione al Mondiale e ovviamente alla mia famiglia, mia mamma e mia papà, che mi hanno permesso di raggiungere questi obiettivi seguendomi in questo percorso sin da quando avevo 5 anni. Grazie, infine, a tutti i miei amici e agli allievi della mia scuola di ballo di S. Teresa che hanno fatto il tifo da casa e mi hanno incoraggiata costantemente”.

Diletta Lo Monaco con il maestro Cassibba

