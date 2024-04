Dargen D’Amico per Akademia: “onda alta” al PalaRescifina VIDEO

Lo show prima della partita con Talmassons

MESSINA – Reduce da Sanremo con “Onda alta”, Dargen D’Amico oggi per Akademia al PalaRescifina. Dopo Rosa Chemical, è oggi il rapper, cantautore e produttore musicale il protagonista del secondo appuntamento di “Akademia Sport and Music”, in occasione della gara 1 della semifinale playoff di serie A2 femminile di volley tra Akademia Città di Messina e Talmassons.



Lo showcase (della durata di 45 minuti), precede il match della squadra presieduta da Fabrizio Costantino. L’iniziativa “Akademia Sport and Music” è realizzata in collaborazione con il Comune di Messina.

