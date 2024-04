“MessinaCon Day 0″: grande partecipazione a Villa Dante

Anteprima in vista della fiera del fumetto in estate

MESSINA – Successo e partecipazione per il “MessinaCon Day 0” stamattina a Villa Dante. Si tratta di una “prova generale” prima della fiera del fumetto messinese in programma tra il 30 agosto e l’1 settembre. Un evento, il Day0, con cui StrettoCrea, con la compartecipazione del Comune di Messina, ha aperto il calendario 2024 delle attività ideate dall’associazione. Non solo fumetti e cosplay, a cura del gruppo Semaluma, ma anche la possibilità di acquistare i biglietti del MessinaCon in anteprima, oltre a tante attrazioni e un mondo tutto da scoprire.