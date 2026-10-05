“DARte Messina”, scienza e solidarietà per promuovere la cultura della donazione degli organi

Inaugurata la mostra negli uffici delle carte d'identità

Un “sì che vale tanto”. È così che il sindaco Federico Basile ha definito il consenso alla donazione degli organi durante la conferenza di presentazione della mostra permanente inaugurata nell’area del Comune dedicata alle carte d’identità. Un luogo tutt’altro che simbolico visto che è proprio questo il posto in cui bisogna dare il consenso alla donazione, qualora lo si voglia.

La mostra si intitola “DARte Messina”. È un percorso museale ed educativo temporaneo realizzato nell’ambito della 5ª Conferenza Internazionale Donarte 2026. Le immagini raccontano la storia della donazione d’organi, a partire dal 1902 con il pioniere Alexis Carrel. Accanto alla storia, anche il racconto di come si “lavora” su ogni organi.

Il sostegno delle istituzioni locali

La rettrice Giovanna Spatari ha voluto dare il proprio sostegno alle famiglie e ringraziare i medici che con il loro lavoro spesso salvano vite. Spatari ha ribadito come il messaggio della donazione vada “sempre rilanciato. Questa è una scelta non del momento ma maturata. Sono iniziative, queste, di straordinaria rilevanza” anche nell’ambito di una corretta informazione.

Alla conferenza presenti l’assessora alle Politiche sociali Alessandra Calafiore ed Elvira Amata, direttore amministrativo dell’Aou G. Martino. Entrambe hanno ribadito l’importanza della donazione. Così come ha fatto la presidente dell’Associazione Donarte Anna Teresa Mazzeo. Presenti anche i rappresentanti delle associazioni partner Avis Messina, Donare è vita, Admo e Fasted Messina Ets. Il piccolo Giuseppe Oteri ha recitato una bellissima poesia sulla donazione.

Le sette stazioni didattiche

La mostra “DARte Messina” ha trasformato la sala d’attesa degli uffici delle carte d’identità in uno spazio di conoscenza, informazione e sensibilizzazione. Il progetto è nato da un modello educativo internazionale della Fundación Miika ed è stato adattato alla realtà messinese in collaborazione con Donarte. Si sviluppa attraverso sette stazioni didattiche visive e digitali, pensate per accompagnare i visitatori alla scoperta del valore clinico, scientifico e umano della donazione. Il percorso affronta anche i principali dubbi e falsi miti legati alla donazione, fornendo informazioni sulle modalità di espressione del consenso e sulle procedure per manifestare la propria volontà. L’obiettivo è promuovere una cultura della donazione a 360 gradi, mettendo in relazione la donazione di organi, tessuti e cellule con quella del sangue e del midollo osseo. Si tratta di gesti volontari e gratuiti che possono contribuire concretamente a salvare vite e a garantire cure e nuove opportunità a persone in attesa di un trapianto o che necessitano di terapie trasfusionali.