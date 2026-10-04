 Festival degli Aquiloni, torna a colorarsi il cielo sopra il Pilone VIDEO e FOTO

Festival degli Aquiloni, torna a colorarsi il cielo sopra il Pilone VIDEO e FOTO

Silvia De Domenico

Festival degli Aquiloni, torna a colorarsi il cielo sopra il Pilone VIDEO e FOTO

domenica 04 Ottobre 2026 - 16:41

Messina. Migliaia di famiglie col naso all’insù a Capo Peloro per l'iniziativa

MESSINA – Una spiaggia affollatissima a Capo Peloro per l’VIII edizione del Festival degli Aquiloni. Moltissime famiglie con bambini hanno colorato il cielo sopra il Pilone. Ognuno con il naso all’insù, ognuno con il proprio piccolo aquilone.
Ma a regalare uno spettacolo magico sono stati gli aquiloni più grandi manovrati dagli esperti. Ecco Super Mario, squali, alieni, polipi, coccodrilli e altre animali in volo sopra la spiaggia della punta.

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Si tratta dell’ottava edizione del Festival, organizzata dalla Pro Loco Capo Peloro.

Da venerdì a domenica sulla spiaggia di Torre Faro i protagonisti sono maestri aquilonisti provenienti non solo dalle diverse regioni d’Italia, ma anche da oltreconfine, con delegazioni giunte da Francia, Belgio, Inghilterra e perfino dal Brasile. Una macchina organizzativa con un investimento complessivo di circa 40mila euro.

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