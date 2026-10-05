Messina. Terrazza Panoramica di fronte al porto, il progetto va avanti

Nominato il gruppo di lavoro

MESSINA – Prosegue l’iter amministrativo e tecnico per la realizzazione dell’intervento denominato “Dalla memoria al futuro: terrazza panoramica e percorsi di rinascita urbana”, l’ambizioso progetto da 25 milioni di euro destinato a ridisegnare l’area ex Magazzini Generali di fronte al porto.

Il Comune di Messina ha formalizzato la nomina del gruppo di lavoro dedicato, un passaggio fondamentale per supportare l’attività della responsabile unica del procedimento, l’architetta Concettina Spagnolo, nella gestione delle complesse fasi tecniche e procedurali che porteranno alla cantierabilità dell’opera.

Tra belvedere e connessioni urbane

L’intervento si inserisce in un più ampio piano per la riqualificazione e lo sviluppo strategico della città, prevedendo la creazione di un giardino pensile elevato a sette metri d’altezza che offrirà a cittadini e visitatori una vista privilegiata sullo Stretto e sulla stele della Madonnina. La struttura, finanziata con i fondi del Piano Pn Metro Plus 2021-2027, fungerà da raccordo strategico con l’asse pedonale continuo lungo il viale San Martino, puntando a connettere direttamente la zona degli aliscafi e il porto con il cuore commerciale della città.

Verso la trasformazione urbana

La macchina amministrativa e operativa si muove dunque in parallelo su più fronti. L’approvazione dei documenti di indirizzo alla progettazione e la definizione del gruppo di lavoro tecnico rappresentano la base propedeutica per l’avvio delle successive fasi progettuali e per l’impiego delle risorse stanziate. In attesa della demolizione degli ex Silos Granai, gli uffici comunali continuano a coordinare i passaggi tecnici necessari per consegnare a Messina un nuovo e moderno affaccio sul mare.