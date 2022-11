Davide Siracusano eletto presidente decano delle Circoscrizioni - Tempostretto

Il collegio dei presidenti lo ha invitato in merito al decentramento amministrativo auspicando una forte accelerata

MESSINA – Nella sede della Vª Municipalità, alla presenza del segretario Vincenzo Palana, ha avuto luogo l’elezione del presidente decano delle Circoscrizioni del Comune di Messina. E’ stato eletto Davide Siracusano, presidente della Seconda Municipalità “Della Calispera”, votato all’unanimità da tutti i presidenti delle Municipalità. Dopo l’approvazione da parte del Consiglio comunale della delibera del 2019 con cui è stato approvato il nuovo regolamento sul decentramento funzionale, è stato attuato l’art.15 dello stesso, con l’elezione del presidente decano, nella persona di Davide Siracusano, unico riconfermato dei presidenti uscenti alle scorse amministrative di giugno, trovando la massima condivisione degli attuali presidenti che formano il collegio dei presidenti dei Consigli di Municipalità.

Il collegio dei presidenti, ha invitato il decano ad intervenire in maniera incisiva in merito al decentramento amministrativo auspicando una forte accelerata per l’attuazione dello stesso. Siracusano, nel ringraziare i colleghi presidenti per la fiducia ricevuta, ha sottolineato che “garantirà un leale confronto con il sindaco Federico Basile, la Giunta, il Consiglio comunale e le partecipate, chiedendo di tutelare le Municipalità affinché possano svolgere la propria attività in maniera equilibrata e autonoma, per poter dare le giuste risposte al territorio in cui consiglieri e presidenti sono stati democraticamente eletti”.