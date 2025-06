De Luca e gli “asini volanti”, assolto l’ex sindaco di Messina

A denunciarlo per un post Facebook era stato il dirigente comunale Riccardo Pagano, licenziato da De Luca e reintegrato dal Tribunale del Lavoro

Messina – E’ pareggio, al momento, sul piano giudiziario della querelle tra il dirigente comunale di Messina Riccardo Pagano e Cateno De Luca, che da sindaco di Messina che tra il 2020 e il 2021 non risparmiava critiche “colorate” ai dipendenti comunali a tutti livelli né ai consiglieri comunali, entrambi in qualche occasione etichettati come “asini volanti”.



Il post della discordia

Per quella frase Pagano aveva querelato De Luca, ora assolto dal giudice monocratico Barbagallo. L’oggi sindaco di Taormina, difeso dagli avvocati Salvatore e Gianmarco Silvestro, era accusato di diffamazione per un post su Facebook del 2020 in cui adoperava l’epiteto, all’interno di un contenuto relativo ad una sentenza del Cga su alcuni dirigenti comunali, compreso Pagano.

Il giudice lo ha scagionato con formula piena “perché il fatto non sussiste”, insomma non era diffamazione.

Prima battaglia vinta da Pagano

Se questa battaglia giudiziaria si è risolta a favore di De Luca, almeno in primo grado, precedentemente era stato Pagano ad avere la meglio: il dirigente, licenziato dall’allora sindaco nell’ambito di una più ampia riduzione dei quadri di Palazzo Zanca, è stato reintegrato nel 2021 dopo la sentenza del Tribunale del Lavoro.