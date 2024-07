De Luca e Lombardo: “Dimissioni dei vertici Ast”

L'Azienda siciliana trasporti e le richieste dei lavoratori, sostenute da Sud chiama Nord

Sud chiama Nord, con il deputato regionale Giuseppe Lombardo, insiste attaccando i vertici dell’Ast, l’Azienda siciliana trasporti. Ne invoca le dimissioni e sottolinea Lombardo: “Cosa ha intenzione di fare il presidente Schifani per affrontare la questione relativa al futuro e alla gestione dell’Ast? È inaccettabile che nessuno dell’azienda sia disponibile per parlare con una delegazione di due deputati e 50 lavoratori. Siamo pronti anche a dormire qua fino a quando non saremo ricevuti per consegnare le rivendicazioni dei lavoratori e una piattaforma programmatica”.

Da parte sua, il leader di Sud chiama Nord, Cateno De Luca, ha incontrato, con Lombardo, i lavoratori e ha ribadito: “No alla mortificazione del diritto alla mobilità per i Comuni montani e le aree interne. No allo sfruttamento dei lavoratori senza alcuna garanzia per la continuazione delle attività aziendali. Oltre a chiedere le dimissioni dei vertici, pretendiamo che venga bloccata la svendita a rate dell’Ast e la conseguente consegna ai privati del nostro diritto alla mobilità”.

Le richieste dei lavoratori dell’Ast

“IMMEDIATO RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI OPERATIVE PER LA REGOLARIZZAZIONE

DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE EXTRAURBANO IN TUTTE LE SEDI

DELL’AZIENDA ENTRO IL PROSSIMO 31/08/2024 MEDIANTE IL RICORSO AD INTERVENTI

STRAORDINARI:

a) Riattivazione di tutti i servizi extraurbani previsti da contratto.

b) Acquisto di automezzi usati in vista dell’avvio dei servizi scolastici di settembre.

c) Ripristino delle officine interne per la manutenzione ordinaria nelle more della realizzazione

degli obiettivi del Piano Industriale 2025-2029.

d) Lavorazione immediata con interventi straordinari di tutti i mezzi in fermo tecnico

prolungato.

❖ REVOCA DELLA DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL PIANO INDUSTRIALE TRASMESSO

ALLA REGIONE E MODIFICA DEL PIANO INDUSTRIALE 2024-2028, SECONDO IPOTESI LE

REALISTICHE E SOSTENIBILI SOTTO RIPORTATE:

e) Eliminazione dell’ipotesi di Piano che prevede lo sviluppo dei ricavi da traffico del 29%

all’anno nel periodo dei quattro anni 2025-2028. Applicazione di un coefficiente di andamento

del mercato del TPL regionale realistico, come rilevato dall’Osservatorio Nazionale del TPL.

L’applicazione dell’ipotesi di Piano immagina un aumento dei ricavi della vendita dei biglietti del

173% da € 0,75 a Km ad € 2,05 a Km per effetto di un contestuale aumento dell’utenza (+40%)

e delle tariffe regionali sul trasporto regionale extraurbano (+133%). Le due ipotesi di crescita sono

entrambe del tutto irrealizzabili sia perché non è credibile uno sviluppo dell’utenza del 40% nelle

linee a domanda debole da affidare in house ad AST S.p.A. sia perché non è in alcun modo

immaginabile che l’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità che negli ultimi 12

anni ha determinato incrementi tariffari a carico dei passeggeri pari al 4% possa determinarsi a

decretare aumenti delle tariffe che portino i prezzi dei biglietti a triplicarsi nel giro di quattro anni.

f) Eliminazione della ipotesi di Riduzione della produzione kilometrica mediante la riduzione

dei servizi extraurbani a circa 12 milioni di km e l’abbandono di tutti i servizi Urbani già dal