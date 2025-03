Giubileo 2025, le basiliche papali in foto e cartoline d’epoca VIDEO

In esposizione fino al 30 aprile alla Biblioteca regionale universitaria “Giacomo Longo” di Messina. Raccontano la mostra la direttrice Tommasa Siragusa e il curatore Marco Donato. Redazionale

REDAZIONALE – Con l’apertura della Porta Santa della Basilica di San Pietro in Roma, il 25 Dicembre 2024, Papa Francesco, il gesuita argentino Jorge Mario Bergoglio, ha dato inizio al Giubileo della Speranza, il 25° nella storia della Chiesa Cattolica – con durata che si estenderà fino al 6 gennaio 2026 – tramite il quale sarà possibile per i fedeli “lucrare” l’indulgenza plenaria, recandosi a Roma (o anche nella propria città, negli edifici religiosi scelti dalla Chiesa) e compiendo particolari pratiche legate allo specifico culto. E’ un pellegrinaggio fisico, ma ancor più dell’anima, che coinvolge da secoli intere generazioni di credenti, dando vita a un festoso migrare di popoli diversi verso gli incantevoli luoghi della “Città Eterna”, esaltati vieppiù da interventi di restauro e abbellimento messi in atto per la mirabile occasione.

Domenica 9 marzo 2025 nel Salone Eventi della Biblioteca regionale universitaria “Giacomo Longo” di Messina (via Primo Settembre, 117 – Palazzo Arcivescovile) è stata inaugurata l’Esposizione documentale e bibliografia “In occasione del Giubileo 2025 le Basiliche Papali nelle foto, nelle cartoline d’epoca e nelle cartoline fotografiche”. Con la Mostra, patrocinata dalla “Fondazione Rezza pro Cultura et Caritate” e dall’Associazione “Tota Pulcra”, entrambe presiedute da S. E. Monsignor Jean-Marie Gervais, prefetto coadiutore della Basilica di San Pietro in Vaticano, si è inteso celebrare il Giubileo col riappropriarsi della visione della Roma del Novecento e contemporanea, viaggiando tra arte, fede e società.

La manifestazione culturale, che si avvale della compartecipazione, anche finanziaria, dell’amministrazione Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana e dell’apporto reso dalla Curia Romana a mezzo l’Autorevole Esponente già menzionato, è stata aperta dai saluti istituzionali delle autorità presenti. L’introduzione della Direttrice, Avv. Tommasa Siragusa e il contributo del curatore della Mostra, il collezionista Marco Donato.

L’intenso dialogo tra la Biblioteca e l’Esperto Donato, nato dal comune obiettivo di lasciare un segno distintivo in Messina – e non soltanto – della rilevante ricorrenza religiosa – anche dal punto di vista degli aspetti sociali e artistici che l’evento di fede ingenera – si è concretizzato nella realizzazione di un’Esposizione di alto valore che mette insieme patrimonio pubblico e privato. Alla ricchissima collezione di foto, di cartoline d’epoca e cartoline fotografiche messe a disposizione da Donato, la Biblioteca ha associato una rassegna del proprio posseduto sull’argomento, racchiusa in una bibliografia tematica ricca e variegata di monografie e periodici, dalla quale si sono estrapolati i pregiati volumi che saranno fruibili nel percorso espositivo.

La mostra antologica ripercorre la storia e gli accadimenti intorno dei giubilei del XX secolo, è una full immersion nella Roma di inizio Novecento, nei suoi peculiari aspetti architettonici e artistici. Per quanto concerne il materiale documentale, si è privilegiata l’esposizione di testimonianze provenienti da fonti oltreché italiane, altresì francesi, olandesi, tedesche e belghe. Questa scelta è stata fatta non solo per dare all’esposizione un carattere internazionale, ma, soprattutto, per riflettere sulla presenza a Roma dei pellegrini stranieri. Il visitatore potrà visionare cartoline d’epoca, foto stereoscopiche e una pregevole raccolta di fotografie d’epoca provenienti dagli archivi Alinari. Particolarmente pregiata è la cartolina che riproduce l’interno della Basilica di San Pietro emessa per l’Anno Santo del 1900. L’attrattiva che Roma esercita sul pellegrino/turista non può essere disgiunta da due edifici monumentali: il Colosseo, simbolo per antonomasia della Città, e il Carcere Mamertino, dove venne rinchiuso anche San Pietro. Riprodotti in cartoline d’epoca, i due luoghi storici guideranno il fruitore della mostra a ripercorrere il drammatico periodo delle persecuzioni e del martirio dei primi cristiani.

Per quanto riguarda la cospicua sezione bibliografica della rassegna, si è ritenuto di offrire ai visitatori l’opportunità di conoscere il Giubileo sotto varie sfaccettature e di addentrarsi nelle Basiliche Papali, simboli essenziali del cammino di fede, e di respirarne la storia e la cultura che esse promanano. Inoltre, i fruitori potranno condurre “virtualmente”, tra le pagine dei volumi e periodici esposti, un meraviglioso viaggio nella Roma del passato, saggiandone l’ammaliante fascino che essa ha esercitato su pellegrini e visitatori di un tempo. Solo a titolo esemplificativo, si menzionano tra le opere esposte: Mario Salmi “Chiese di Roma” 1962 (Collocazione: FDP C 206), Card. Noè Virgilio “La Porta Santa della Basilica di San Pietro in Vaticano” 1999 (Collocazione: OMA 2794) e Palumbo Genoveffa “Giubileo, Giubilei: pellegrini e pellegrine, riti, santi, immagini per una storia dei sacri itinerari” 1999 (Collocazione:OM B 8610).

Non mancano le nuove acquisizioni che arricchiscono il già considerevole posseduto, e tra gli ultimi testi in argomento, si segnalano: Franciscus <Papa> ”La speranza non delude mai: pellegrini verso un mondo migliore”, Stazione Marcello “Il Giubileo. Storia, tradizioni, indulgenze e significato di un rito millenario”, Frugoni Chiara “Due Papi per un Giubileo: Celestino 5., Bonifacio 8.E il primoanno santo” e tante altre interessanti novità bibliografiche. L’Evento prevede, altresì, il 4 e l’11 aprile due momenti convegnistici, durante i quali sarà presentato il Catalogo “In occasione del Giubileo 2025 le Basiliche Papali nelle foto, nelle cartoline d’epoca e nelle cartoline fotografiche con breve bibliografia ragionata”: la pregevole pubblicazione racchiude, quindi, le immagini delle cartoline e fotografie oggetto di esposizione. E’ impreziosita dalle note introduttive dell’Assessore ai BB.CC. e I.S., Dott. Francesco Paolo Scarpinato, del Prefetto Coadiutore della Basilica di San Pietro in Vaticano, S.E. Monsignor Jean-Marie Gervais, dellaDirettrice dellaBiblioteca, Avv. Tommasa Siragusa, e dai Contributi del Collezionista e Studioso Marco Donato. Maggiori dettagli sui convegni saranno comunicati successivamente. Sono già state programmate visite guidate all’Esposizione per sette Istituti Superiori e concordati due incontri con i croceristi. L’ingresso è gratuito. E’ gradita la prenotazione per gruppi, Associazioni, etc.