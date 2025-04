“La città dell’inciviltà: auto su marciapiede e su uno scivolo”

In un angolo di via Buganza i paletti dissuasori risultano collocati in modo da tale da non impedire la sosta selvaggia e gli incivili ne approfittano

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “La città dell’inciviltà. Via Gino Buganza, angolo Via Napoli”.

Nella foto che ci è stata inviata, si vedono tre macchine parcheggiate su un marciapiede; una di esse occcupa lo scivolo che dovrebbe favorire il transito delle persone con disabilità e dei bambini in carrozzina. I tre maleducati hanno approfittato dei varchi lasciati liberi dai paletti dissuasori, che risultano collocati in modo tale da non dissuadere affatto la sosta selvaggia.