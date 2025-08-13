De Luca: “Il vostro sonno non vale più della mia faccia e dell’immagine di Taormina”

Il sindaco ha replicato al documento con cui il comitato "Diritto al sonno" ha chiesto di rimodulare gli orari di conferimento dei rifiuti"

TAORMINA – Cateno De Luca ha risposto al comitato “Diritto al sonno”, dopo l’appello lanciato da alcuni abitanti che hanno lamentato criticità dovute ai rumori relativi alla raccolta e all’esposizione dei mastelli, prevista tra l’1.30 e le 5.

Il sindaco di Taormina sui social ha scritto: “Ma prima di rivendicare i vostri diritti avete verificato se state adempiendo ai vostri doveri? Da circa due mesi abbiamo iniziato la distribuzione dei cinque mastelli personalizzati con il codice a barre per poter monitorare il corretto conferimento dei rifiuti di ogni singolo utente perché a Taormina, tra l’altro, non si è mai avviato il servizio di raccolta differenziata porta a porta in conformità alle regole ambientali”.

De Luca: “A Taormina con la differenziata si era all’anno zero”

“Mi auguro – ha proseguito – che chi sta rivendicando il proprio diritto al sonno non sia tra quel 65% degli utenti che ancora non hanno ritirato i mastelli per evitare di farsi monitorare continuando quindi a conferire i rifiuti in violazione di legge. Non è colpa mia se anche sulla raccolta dei rifiuti a Taormina si era all’anno zero!”

Infine De Luca ha affermato: “Quando tutti gli utenti avranno i cinque mastelli (o li ritirano volontariamente o glielo consegneremo a casa con una bella sanzione) cercheremo di modificare l’organizzazione perché le nuove condizioni potranno permetterci un modello gestionale diverso. Solidarietà per il vostro sonno ma non vale più della mia faccia e dell’immagine di Taormina”.