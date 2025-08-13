 De Luca: "Il vostro sonno non vale più della mia faccia e dell'immagine di Taormina"

De Luca: “Il vostro sonno non vale più della mia faccia e dell’immagine di Taormina”

Redazione

De Luca: “Il vostro sonno non vale più della mia faccia e dell’immagine di Taormina”

mercoledì 13 Agosto 2025 - 18:30

Il sindaco ha replicato al documento con cui il comitato "Diritto al sonno" ha chiesto di rimodulare gli orari di conferimento dei rifiuti"

TAORMINA – Cateno De Luca ha risposto al comitato “Diritto al sonno”, dopo l’appello lanciato da alcuni abitanti che hanno lamentato criticità dovute ai rumori relativi alla raccolta e all’esposizione dei mastelli, prevista tra l’1.30 e le 5.

Il sindaco di Taormina sui social ha scritto: “Ma prima di rivendicare i vostri diritti avete verificato se state adempiendo ai vostri doveri? Da circa due mesi abbiamo iniziato la distribuzione dei cinque mastelli personalizzati con il codice a barre per poter monitorare il corretto conferimento dei rifiuti di ogni singolo utente perché a Taormina, tra l’altro, non si è mai avviato il servizio di raccolta differenziata porta a porta in conformità alle regole ambientali”.

De Luca: “A Taormina con la differenziata si era all’anno zero”

“Mi auguro – ha proseguito – che chi sta rivendicando il proprio diritto al sonno non sia tra quel 65% degli utenti che ancora non hanno ritirato i mastelli per evitare di farsi monitorare continuando quindi a conferire i rifiuti in violazione di legge. Non è colpa mia se anche sulla raccolta dei rifiuti a Taormina si era all’anno zero!”

Infine De Luca ha affermato: “Quando tutti gli utenti avranno i cinque mastelli (o li ritirano volontariamente o glielo consegneremo a casa con una bella sanzione) cercheremo di modificare l’organizzazione perché le nuove condizioni potranno permetterci un modello gestionale diverso. Solidarietà per il vostro sonno ma non vale più della mia faccia e dell’immagine di Taormina”.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

La Giunta Schifani, il Vietnam parlamentare e l’alternativa che non c’è
Rifiuti in Sicilia e termovalorizzatori “inquinanti”, la Regione è bocciata sulla gestione
Ponte sullo Stretto: aliscafo o treno, quale futuro per i pendolari?
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED