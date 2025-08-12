 "Abbiamo diritto a dormire": a Taormina l'appello a De Luca dei cittadini

“Abbiamo diritto a dormire”: a Taormina l’appello a De Luca dei cittadini

Redazione

martedì 12 Agosto 2025 - 18:00

Il comitato "Diritto al sonno" ha presentato una petizione per rivedere gli orari di conferimento dei rifiuti

TAORMINA – “Non siamo contrari alla raccolta differenziata ma chiediamo orari compatibili con la vita reale dei cittadini”. L’appello è stato lanciato al sindaco di Taormina Cateno De Luca da un comitato dall’emblematico nome, “Diritto al sonno”. I cittadini hanno protocollato l’11 agosto una petizione firmata da molti residenti per chiedere di rivedere gli orari di conferimento dei rifiuti, con l’esposizione dei mastelli prevista tra l’1.30 e le 5 del mattino.

Il comitato: “Il turismo non può giustificare tutto”

I promotori della petizione hanno spiegato: “Il turismo non può giustificare tutto, soprattutto quando a pagarne le conseguenze sono famiglie, anziani e lavoratori”. E ancora: “Consegniamo questa petizione con rispetto, ma anche con fermezza perché il diritto al riposo non può essere sospeso per sette mesi l’anno”. Nel documento, inoltre, si fa riferimento anche al diritto al sonno come diritto fondamentale, inserito anche nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo e di cui parla come “necessità biologica essenziale” anche l’Organizzazione mondiale della sanità.

Poi un passaggio sull’attività del sindaco De Luca. Nel documento del comitato si legge: “L’iniziativa arriva in un momento in cui Cateno De Luca è spesso al centro della scena mediatica per le sue esternazioni e le dirette social. I residenti del Corso Umberto chiedono che la stessa energia comunicativa sia messa al servizio di chi Taormina la vive tutto l’anno”.

